美國PGA錦標賽》凱普卡破紀錄奪冠 老虎伍茲大復活名列第2

凱普卡捧著金盃。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國名將凱普卡今天在第100屆美國PGA錦標賽最後決戰，頂住「老虎」伍茲追擊的壓力，以4回合總計264桿贏得生涯第3座大賽冠軍，同時刷新美國PGA錦標賽最低桿數紀錄。

凱普卡今天在第4回合打下6個博蒂、2個柏忌，66桿完賽，以2桿之差的264桿，贏得生涯第4勝，其中3勝是四大賽冠軍。

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凱普卡與母親合影。（法新社）

伍茲緊追不捨，今天他繳出64桿，是他歷來在四大賽最後1回合的最低桿數紀錄。他以總計266桿名列第2。澳洲的史考特因為最後1洞吞柏忌，以267桿排名第3。

美國PGA錦標賽最後決戰，倒數第3組出發的伍茲，前3洞抓下2隻小鳥，氣勢不錯，快速站上第2名，加上最後1組的凱普卡在第4和第5洞連吞柏忌，兩人差距拉近。

伍茲繳出64桿，是他歷來在四大賽最後1回合的最低桿數紀錄。（法新社）

凱普卡從7洞開始連續3洞打下博蒂，是穩住領先局面的第1步。伍茲在比賽中段好球連連，也有4個博蒂進帳，他在第13洞推進10呎博蒂時，追成只落後1桿，現場球迷相當振奮，掌聲和歡呼聲不斷。可惜伍茲在第14洞開球打進長草，第2桿只推進到果嶺前，這洞吞下柏忌，放緩了腳步。

雖然第15洞伍茲馬上賺回博蒂，但凱普卡在第15和16洞又連抓兩鳥，保住3桿優勢，即使伍茲在第18洞以博蒂精彩收尾，凱普卡仍以2桿之差封王。

凱普卡連續3洞打下博蒂。（法新社）

賽後他說：「這是第1次在伍茲有機會爭冠的情況下，我也在爭冠行列裡，所以球迷們的反應，一定會讓你知道伍茲的表現如何。我在第8洞推桿的時候，第9洞那邊傳來震天的歡呼，伍茲應該在那洞打下博蒂吧，聽到那樣的歡呼聲就知道他打得不錯。」

這是凱普卡繼美國公開賽連莊之後，今年第2度在四大賽裡奪冠，他是史上第5位同1年贏得美國公開賽和美國PGA錦標賽冠軍的好手。四大賽奪冠3次已追上史畢斯。

伍茲雖然沒能逆轉勝出，但賽後他還是覺得打得不錯，他說：「我有一陣子沒有這樣的感覺了，我在英國公開賽領先過，但這場我一直沒能超前，這座球場我不能只打Par，維持住成績就好，一定要不斷地打博蒂。」這場大賽的結果讓伍茲更有信心面對接下來的比賽。

伍茲接受群眾歡呼。（歐新社）