MiLB》林子偉外野亮相連3戰敲安 朱立人4支3繳猛打賞

林子偉。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的林子偉，連3場比賽擔任球隊開路先鋒並久違的以外野手身分登場，今天4打數敲1支二壘安打，還大展選球眼，選到2次保送跑回2分；效力印地安人隊高階1A的朱立人今也繳出猛打賞4打數敲3安，而同體系3A的張育成，今天打擊則是繳出白卷。

林子偉此役繼續先發打第一棒，並難得在中外野亮相也沒有失誤，首打席就先選到四壞保送上壘，可惜盜壘失敗出局，第二打席敲出投手前滾地球遭刺殺，不過第三次上場打擊馬上就敲出右外野深遠安打站上二壘，第4打席再度選到保送上壘，兩次也都靠著隊友的火力支援，回本壘得分，紅襪3A終場以9：5擊敗海盜3A。林子偉賽後打擊率維持0.330，整體攻擊指數突破本季新高。

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在印地安人高階1A的朱立人，揮別昨天4支0，今日展現火燙手感，4打數敲出3安，打擊率躍升到0.278。而他此戰前三打席都敲安上壘，5局下的左外野二壘安打更敲下球隊此役的破蛋分，最終印地安人高1A就以2：1險勝遊騎兵高1A。

而效力於同體系3A的張育成，此役先發游擊手打第3棒，不過昨天開轟後，今打擊卻繳白卷，打出一次雙殺打，吞1K，其他兩個打席則皆是飛球出局，打擊率略降為0.255。

朱立人今日展現火燙手感，4打數敲出3安。（資料照，取自小聯盟官網）