MLB》批達比修是休息室毒瘤 A-Rod：我不後悔

A-Rod目前是名球評。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現任ESPN球評「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）兩週前在轉播時批評小熊隊日籍投手達比修有，說他領高薪卻一直在養傷，恐成休息室毒瘤的言論，引起小熊教頭梅登（Joe Maddon）不滿，最新報導指出，兩人看來已就此事和解。

A-Rod兩週前在轉播時，針對達比修有的狀況指出「他是一個簽了大約的投手，但他就是坐在那裡養傷，而且還隨隊、一直有2位訓練師陪同，不去亞歷桑那治療...但你不要去妨礙其他25位球員去達到他們的任務：贏得比賽。」A-Rod說：「休息室裡大家對他印象很差，只是沒有明講而已」。

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小熊教頭梅登聽聞後為子弟兵護航，說A-Rod講的「完全不是事實」，事隔兩週，今天在對國民賽後，梅登再次對此事發表看法：「我們有非常正向的溝通，我的工作是保護我的孩子，這與當爸媽的沒什麼兩樣。」

A-Rod則回應，他不會收回那天所發表的評論：「我的工作就是保持公正客觀，我職業生涯也有25年，我們當然不會什麼事都有共識，但我尊重梅登和他的團隊，我今天跟梅登有個簡短而正向的談話，我跟他還約好下次一起去喝酒。」

達比修有持續復健中。（資料照，美聯社）

梅登。（美聯社）