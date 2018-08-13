MLB 》投手王國最新力作 勇士新星明將初登板

勇士新秀圖桑特。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕過去素有「投手王國」之稱的勇士隊又有新秀投手要初登板了。繼今年阿拉德（Kolby Allard）、索羅卡（Mike Soroka）兩個菜鳥之後，勇士將要在明天主場對上馬林魚的比賽，從3A拉上新秀圖桑特（Touki Toussaint）出戰。

年僅22歲的圖桑特是2014年響尾蛇在第16順位選中，而後交易到勇士隊。圖桑特是官網百大新秀行列中的第76名，同時也名列勇士農場隊第七名。今年圖桑特在2A、3A加總起來投了117.1局，就送出139次的三振，K/9值高達10.6，但同時也有49個保送，自責分率僅2.68。

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圖桑特的球威相當出色，他擁有一顆頗具威力的速球，速度能坐落在時速96、97英里左右，球探們評他的速球有65分的水準（滿分80分），他還有可能是勇士農場系統中最出色的60分曲球，是他讓打者揮空拿下三振的一大利器，而他的變速球在去年球季有顯著的成長，是他的第三球種。在小聯盟中越爬越高的圖桑特三振能力也變得越來越佳，大家認為他有成為二號先發的潛力。

#Braves No. 10 prospect Touki Toussaint has 112 strikeouts over 92 2/3 innings this season, so of course he was going to pick up a K in the #FuturesGame: https://t.co/kwnUEt7KNC pic.twitter.com/KYC3V4tjLZ — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2018年7月16日

（圖桑特在今年未來之星明星賽中三振對手）

不過圖桑特最大的隱憂在於控球不佳，沒有辦法很好的維持自己的投球機制和步調。不過隨著年齡的增長，他的控球也越來越上手。去年球季圖桑特每9局會送出5次保送，今年只剩下3.7次。

除了阿拉德、索羅卡跟圖桑特以外，勇士隊還有3位名列百大新秀的投手。未來勇士隊的投手陣容充滿令人想像的空間，或許假以時日他們能再度擦亮「投手王國」這塊招牌。