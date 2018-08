MLB 》投手王國最新力作 勇士新星明將初登板

勇士新秀圖桑特。(資料照,取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕過去素有「投手王國」之稱的勇士隊又有新秀投手要初登板了。繼今年阿拉德(Kolby Allard)、索羅卡(Mike Soroka)兩個菜鳥之後,勇士將要在明天主場對上馬林魚的比賽,從3A拉上新秀圖桑特(Touki Toussaint)出戰。

年僅22歲的圖桑特是2014年響尾蛇在第16順位選中,而後交易到勇士隊。圖桑特是官網百大新秀行列中的第76名,同時也名列勇士農場隊第七名。今年圖桑特在2A、3A加總起來投了117.1局,就送出139次的三振,K/9值高達10.6,但同時也有49個保送,自責分率僅2.68。

請繼續往下閱讀...

圖桑特的球威相當出色,他擁有一顆頗具威力的速球,速度能坐落在時速96、97英里左右,球探們評他的速球有65分的水準(滿分80分),他還有可能是勇士農場系統中最出色的60分曲球,是他讓打者揮空拿下三振的一大利器,而他的變速球在去年球季有顯著的成長,是他的第三球種。在小聯盟中越爬越高的圖桑特三振能力也變得越來越佳,大家認為他有成為二號先發的潛力。

#Braves No. 10 prospect Touki Toussaint has 112 strikeouts over 92 2/3 innings this season, so of course he was going to pick up a K in the #FuturesGame: https://t.co/kwnUEt7KNC pic.twitter.com/KYC3V4tjLZ