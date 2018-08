NBA》退休2年身手依舊！「石佛」大秀單手劈扣（影音）

馬刺退役球星鄧肯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國媒體《Ballislife》昨貼出馬刺隊傳奇球星「石佛」鄧肯(Tim Duncan)近日返鄉參加籃球表演賽的照片,鄧肯雖然已經退役兩年,從照片中仍能看出他身材依舊保持得很不錯,比賽中他還大秀單手劈扣,昔日身手依舊。

鄧肯生涯19個賽季都待在馬刺,並獲得5次總冠軍,2次年度MVP以及3次總決賽MVP,成績斐然。雖然他已於前年7月宣告退休,但球迷仍對這位傳奇球星念念不忘。

上個週末,這位42歲的傳奇巨星回到家鄉美屬維京群島,並參加了一場籃球表演賽,儘管他退役已經2年,但是鄧肯的身材看起來依然保持得不錯,甚至還在這場表演賽中,完成一記單手劈扣,獲得滿堂彩。

