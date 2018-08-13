NBA》退休2年身手依舊！「石佛」大秀單手劈扣（影音）

2018/08/13 14:05

馬刺退役球星鄧肯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《Ballislife》昨貼出馬刺隊傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）近日返鄉參加籃球表演賽的照片，鄧肯雖然已經退役兩年，從照片中仍能看出他身材依舊保持得很不錯，比賽中他還大秀單手劈扣，昔日身手依舊。

鄧肯生涯19個賽季都待在馬刺，並獲得5次總冠軍，2次年度MVP以及3次總決賽MVP，成績斐然。雖然他已於前年7月宣告退休，但球迷仍對這位傳奇球星念念不忘。

上個週末，這位42歲的傳奇巨星回到家鄉美屬維京群島，並參加了一場籃球表演賽，儘管他退役已經2年，但是鄧肯的身材看起來依然保持得不錯，甚至還在這場表演賽中，完成一記單手劈扣，獲得滿堂彩。

鄧肯在去年曾捐出25萬美元（約新台幣741萬）投入艾瑪颶風救災，也曾經《球員論壇》撰文，號召更多人為他家鄉美屬維京群島捐款，表演賽結束後，鄧肯也獲得當地政府的表揚。

鄧肯在1997年被馬刺用狀元籤選中，此後生涯從一而終都穿著馬刺球衣。自鄧肯加盟後，馬刺年年闖進季後賽，並創下連續17年均取得50勝以上的最長紀錄，前年12月19日，馬刺也在主場退休他的21號球衣，感念鄧肯19年來的付出。

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