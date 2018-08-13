足球》梅西當隊長首戰就奪冠 生涯33冠成巴薩第一人

梅西成為巴塞隆納新隊長的首戰，就率隊奪下西班牙超級盃冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前接下老將伊涅斯塔 （Andres Iniesta）的棒子，成為西甲巴塞隆納新賽季的隊長，當上隊長後的首戰梅西就率隊奪冠，也讓他成為了巴薩隊史奪下最多冠軍的球員。

上季結束之後，伊尼耶斯塔便遠赴日本，梅西也當仁不讓的成為了巴薩的第一隊長，而昨（12日）的西班牙超級盃，也成為梅西當上隊長後的首戰。

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此役梅西雖然沒能進球，不過依舊表現得十分出色，多次為隊友送出妙傳，更助攻登貝萊（Ousmane Dembele）攻入巴薩致勝球，巴薩也因此擊敗西維爾，奪下西班牙超級盃冠軍。

梅西成為巴薩隊長首戰就告捷。（路透）

西媒《馬卡報》也撰文大讚梅西「除了進球，梅西什麼都做到了！」報導中也指出，在這場比賽梅西就差一顆進球，巴薩大部分的進攻都來自他的組織，而在經歷了一屆令人失望的世界盃後，梅西對進球和奪冠就十分渴望。

從踏進巴薩開始，14年過去梅西已經拿下了33個冠軍，分別是9座西甲聯賽冠軍、4座歐聯聯賽冠軍、6座西班牙盃冠軍、3座歐洲超級盃冠軍、7座西班牙超級盃冠軍和3座世冠盃冠軍，而昨日再奪冠後，也讓梅西正式超越前隊友伊涅斯塔，成為隊史上奪冠最多的球員。

梅西捧起自己在巴薩的第33冠，超越前隊友伊涅斯塔，成為巴薩隊史第一人。（路透）