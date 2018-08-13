飛行傘運動首度征戰亞運 台灣健兒埔里虎頭山揮汗集訓

埔里鎮虎頭山一年四季都能從事飛行傘運動，不僅國內傘友喜愛，也是鄰近國外傘友移地訓練的首選。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕2018年印尼雅加達亞運會首度將飛行傘納入比賽項目，台灣也派出5名選手參加定點降落團體及個人賽，國手年齡層涵蓋老中青3代，年紀最長的戴雷已62歲，最小的則是剛滿18歲的大學新鮮人劉卓壹，他們1個月來在氣候、場地條件及難度兼具的南投縣埔里鎮虎頭山揮汗集訓，盼能爭取佳績，為國爭光。

台灣發展飛行傘休閒運動20餘年，早年也曾列入區運會競賽項目，2009年高雄世運也有跳傘項目，但本屆亞運會則是頭一遭，經飛行運動總會、選手積極爭取，台灣也選拔5名國手出征，角逐飛行傘定點降落團體及個人賽。

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5名國手戴雷、余懍樵、楊翊群、陳耿烽、劉卓壹及領隊兼教練孫進尚，透過南投縣飛行運動協會協助，1個多月來於埔里鎮虎頭山進行移地訓練，雖然即將整裝出發，今天選手們仍把握上午的好天氣加緊練習。

5位國手年齡層涵蓋老中青3代，年紀最長的戴雷62歲，從事飛行傘運動近20年，飛行經驗也最豐富，年紀最輕則是剛滿18歲的大學新鮮人劉卓壹，飛行資歷約3年，也是土生土長的埔里囝仔。

印尼雅加達亞運台灣飛行傘代表隊，領隊兼教練孫進尚、選手劉卓壹、余懍樵、戴雷、楊翊群、陳耿烽及南投縣飛行運動協會理事長陳洋政（右至左）。（記者佟振國攝）

對於首度參加亞運會，選手們相當興奮，戴雷表示，定點賽要求降落的精準度，集訓重點則是傘具的操控，拿捏最佳著陸的角度、高度；劉卓壹則表示，面對國際大比賽，心情難免緊張，畢竟資歷尚淺，要多練習傘具操控技巧，增加穩定度。

孫進尚表示，印尼亞運的飛行傘比賽場地海拔約1000公尺，與降落點落差約200公尺，距離約1公里，埔里虎頭山海拔約600公尺，也是國內目前最高的飛行傘起飛場，與印尼相近，加上埔里當地的氣流變化難度夠，能給選手更多的訓練與臨場應變，雖然這次日本、中國、印尼等國的實力強勁，選手也有信心一爭長短。

南投縣飛行運動協會理事長陳洋政強調，埔里虎頭山一年四季都能從事飛行傘運動，可飛天數長達約300天，且起飛場與降落點都在市區，車程不到10分鐘，市區生活機能佳，不僅受國內傘友喜愛，連日本、韓國、中國、香港、新加坡、馬來西亞等國傘友也愛到埔里訓練，埔里絕對有發展成為國內飛行傘訓練中心及飛行傘觀光產業的重鎮。

飛行傘定點降落講究著陸的精準度。（記者佟振國攝）

選手1個多月來在埔里鎮虎頭山進行移地訓練，加強傘具操控及臨時應變能力。（記者佟振國攝）