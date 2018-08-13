中職》WE ARE！ 海賊王主題曲主唱北谷洋週六降臨全猿主場

北谷洋生涯第一次跨海在萬人棒球場演出。（桃猿球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿本週推出「全家YOKOSO桃園」主題日，將邀請動漫海賊王「ONE PIECE」主題曲主唱北谷洋到場開唱，生涯第一次跨海在萬人棒球場演出，當天除了帶來膾炙人口的「ウィーアー!」（We Are!）之外，北谷洋也會帶來更加霸氣的代表曲獻給現場的球迷朋友，帶領大家在賽後航向偉大的音樂航道！

北谷洋是山口縣須佐町出身的日本知名男歌手。除了歌手身份外，亦曾參與過「櫻花大戰歌謠秀」的公演。北谷洋擁有熱血且強力的嗓音，1994年以3人組搖滾團體「Stagger」出道並且在1999年以演唱知名動畫「ONE PIECE」的片頭曲「ウィーアー!」（We Are!）而以動畫歌手「きただにひろし」身分聲名大噪並多次演唱「ONE PIECE」的主題曲！

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北谷洋熱血音樂秀將在8月18日（六）「全家YOKOSO桃園」賽後展開，8月18日（六）15時至15時30分在球場廣場舞台進行球迷見面會。當日請提前在一壘側商店購買「20th Anniversary Best Album~SCORE」（售價：新台幣1,100元）就可以參加球迷見面會，目前預售票已經破萬。