NBA》離隊後就不是人？籃網官方直接忽略林書豪遭砲轟

林書豪日前在中國舉辦公益表演賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪日前在中國深圳舉行明星表演賽，籃網前隊友霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）及球隊老闆蔡崇信也都有出席該活動，但籃網官方推特發文卻直接忽略已離隊的林書豪，引發軒然大波。

由於籃網官方推特提到霍林斯傑佛森在該賽事受傷後的狀況，不過，這場表演賽是林書豪所主辦，籃網官方卻完全沒提到他的名字，讓球迷感到相當不滿，有球迷寫道，「很難過你們對於林書豪竟然隻字未提，那可是他辦的公益表演賽！」、「籃網只提到自己的球員和老闆，卻沒提到林書豪」、「曾經是籃網球員，就是一家人才對」。

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對於網友的指證，蔡崇信本人也出面道歉，「這是他本人邀請我們參加，林書豪曾是籃網的一員，我們之前漏掉他的名字，之後我們會修正。」事後籃網官方也發表正式聲明，「很抱歉沒有提到林書豪，就像球迷提到的，我們的球員到中國協助林書豪所辦的表演賽，這是一個很棒的活動。我們很感謝他邀請我們參加。」

林書豪上季在開幕戰就因右膝臏骨斷裂報銷，總計這2季在布魯克林的成績為平均每場14.6分5.1助攻，今夏林書豪被籃網交易至老鷹，展開新篇章。

籃網官方發文獨漏林書豪，引發球迷不滿。（取自籃網推特）