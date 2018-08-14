亞運台灣男籃迎戰日本 今日賽事預告與轉播

台灣隊亞運首戰日本。（資料照，記者林正堃攝）

亞運男籃台灣隊今天登場，中午11點將出戰強敵日本隊。台隊隊本屆亞運由隊長陳盈駿領軍，分別對抗日本、香港與卡達，力拼C組出線。儘管少了「新台灣人」戴維斯，但禁區雙塔林郅為與陳冠全仍值得球迷期待。球迷們一起打開電視為台灣健兒加油吧！

亞洲盃排球賽，晚間6點30分由台灣隊出戰強敵伊朗，力拚闖進冠軍戰。台灣隊昨天先輸一局後趕三局，最終以3：1擊退哈薩克，奪下四強門票。此役主攻手劉鴻敏與陳建禎的表現仍是台灣隊能否進軍冠軍戰重要的指標。喜愛排球的球迷們不要錯過囉！

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大聯盟方面，早上8點由國民客場挑戰紅雀，國民推出米隆（Tom Milone）先發，對上紅雀的麥克拉斯（Miles Mikolas）。麥克拉斯本季表現優異，最近已連4場投出優質先發，同時紅雀也取得五連勝，今天國民打線必須有所發揮才有贏球的機會。另外，早上10點還有天使出戰教士的比賽，棒球迷們記得準時收看！

中職例行賽，晚間6點35分由富邦悍將坐鎮主場迎戰中信兄弟，悍將派出洋將羅力掛帥先發，兄弟則推出周磊主投。富邦悍將上禮拜僅拿下1勝且吞下4連敗，羅力此役不僅要力拚本季第8勝，同時也要助球隊止敗。而兄弟目前排名第2，落後第1名的獅隊1.5場，本週要力爭奪回王座。

亞運男籃

11:00 台灣@日本 Line Today、愛爾達體育3台

亞洲盃排球賽

18:30 台灣@伊朗

地點: 北市大天母校區體育館



轉播單位: FOX體育2台

亞洲盃少棒賽

18:30 台灣@斯里蘭卡 緯來體育

MLB例行賽

08:00 國民@紅雀 FOX體育

10:00 天使@教士 FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 象@悍將 WinTV綜合台、愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS PLUS、愛奇藝

NPB例行賽

17:00 羅德@火腿 FOX體育

17:00 樂天@軟銀 FOX體育3台

17:00 廣島@阪神 ELEVEN SPORTS1