NBA》湖人快聽！發揮詹姆斯最大威力關鍵在此

〔體育中心／綜合報導〕湖人今夏陣容重組，找來聯盟第一人詹姆斯（LeBron James）助陣，力拚重返季後賽的榮耀舞台，美媒近日提出一論點，詹姆斯新賽季不該太拚，減少上場時間才是正解。

先前ESPN記者曾用真實正負值（Real Plus-Minus, RPM）推算出湖人球員的每場出賽時間，建議詹姆斯一場打36分鐘是最理想的狀態，但《The Athletic》有不同的看法，該文作者Andy Kamenetzky認為，這是詹姆斯生涯第16個賽季，而且今年即將邁入34歲，一場打36分鐘真的不是件可行的事，他認為或許降到33.5分鐘或許才是更加理想的狀態。

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詹姆斯上季繳出「鐵人級」表現，82場例行賽打好打滿，平均每場的上場時間達36.9分，雖然每場少打3.5分鐘可能不算什麼，但以例行賽全勤出賽來看，等於整季少打了278.8分鐘，對詹姆斯來說，這些休息時間無疑能夠讓他發揮更大的威力，特別是在季後賽的時候。

或許有人會質疑湖人可能連季後賽都打不進去，詹姆斯有必要保持體力嗎？Kamenetzky指出，西部的競爭力一年比一年激烈，每一隊都有打進季後賽的可能，如果詹姆斯在例行賽拚得你死我活才搶進八強列車，最後季後賽卻筋疲力盡無法發揮，所以對湖人來說，最重要的課題是其他球員能否分攤詹姆斯的得分壓力。

湖人今年除了詹姆斯之外，還找來經驗豐富的控衛朗多（Rajon Rondo）輔佐年輕球員，加上具天賦的新人波爾（Lonzo Ball）和庫茲瑪（Kyle Kuzma），紫金大軍新賽季將力拚終結連5年未能打進季後賽的乾旱期。