網球》世界排名第4又如何？爆冷輸球的誇張言論慘遭罵翻

A.茲維瑞夫羅傑斯盃爆冷輸球，賽後言論引發爭議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP世界排名高居第4的德國好手A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）羅傑斯盃8強賽不敵第27名的齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），但A.茲維瑞夫落敗後卻說這是一場「可悲」的比賽，他認為對手打得並不好，此番言論引來網友撻伐。

A.茲維瑞夫此戰先盛後衰，6：3、6（11）：7、4：6不敵希臘新星齊齊帕斯，賽後他說，「我今天手感不是很好，而且我覺得他打得也不好，我覺得這是一場可悲的比賽，我老實跟你說，這場可悲到我完全不覺得他打得好。」

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A.茲維瑞夫爆冷落敗後壞心情一覽無遺，絲毫不想讚美對手，網友認為此舉根本無運動家精神可言，痛批A.茲維瑞夫「可恥」、「長大好嗎？」、「這不是他第一次這樣說了」、「噁心」。

對此齊齊帕斯表示，「我之前曾跟運動心理學家談過，而他也教我一些事情，那時候我大概4、5歲，一位優秀球員也會有不順的一天，在我看來，這場比賽的確並非打出最高水準，但球迷還是看得很開心，我想我的表現應該還算是可以。」

齊齊帕斯羅傑斯盃扮演大黑馬，先是擊敗喬科維奇（Novak Djokovic），接著打敗A.茲維瑞夫及安德森（Kevin Anderson），連過3名排名前十的男單好手，不過，冠軍戰納達爾（Rafael Nadal）以6：2、7：6 （4）勝出。

剛滿20歲的齊齊帕斯雖然沒能在冠軍賽延續驚奇，但積分大進補，排名也上升至生涯新高的第15名。

希臘新星齊齊帕斯打進冠軍賽，排名狂升至第15。（歐新社）

納達爾羅傑斯盃奪冠。（USA TODAY Sports）