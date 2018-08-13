曾收到狗屎、蟑螂屍體霸凌 「全民公敵」鄭大為洗刷八年冤屈

台灣跆拳道選手曾敬翔在2009年香港東亞運男子72公斤級決賽，遭南韓選手宋智勳出拳打到喉部，倒地送醫。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2009年東亞運動會男子跆拳道決賽，台灣選手曾敬翔遭南韓宋智勳擊倒，裁判認定攻擊位置為鎖骨下方，是有效攻擊，曾敬翔痛失金牌。當時台灣教練團提出抗議，認為對手攻擊喉嚨，台灣民眾一面倒認為南韓選手使用奧步，但台灣籍裁判鄭大為獨排眾議，認為國際裁判團判決無誤，反遭輿論指責，成全民公敵，甚至遭中華跆協停權三年。如今過了8年8個月，最高法院判定鄭大為判決無罪，洗刷冤屈，但這八年他經歷慘澹的人生，可能永遠無法彌補。

「看到台灣世大運品勢代表隊選手在舞台上發光發熱，讓我感慨萬千，很多選手都曾經是我的學生。」鄭大為表示。

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8年前堅持正確的判決，讓鄭大為承受身心的壓力，曾經多次在捷運上遭路人找麻煩，言語挑釁，住家地址也被網友肉搜，信箱中曾收到狗屎、蟑螂屍體，家人也受到牽連。

經過漫長的訴訟，司法還給鄭大為清白，但人生幾乎變了調，不但失去裁判資格，連學生也不願意給他授課，讓他收入大減，甚至曾到加油站打工，近年又遭逢父母生病，積蓄花光後只能變賣國光獎章，節儉過日。

鄭大為表示，「我熱愛這個國家和土地，曾敬翔也是我的學生，看他倒下的時候，心也很痛。但對的判決就是對的，我要的只是一個公道，並讓國人了解事情的真相。」

鄭大為洗刷冤屈。（廖聿偉攝）