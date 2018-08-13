亞洲盃男排賽》地主氣勢威！ 台灣隊逆轉哈薩克晉四

2018/08/13 20:41

台灣隊晉4強。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第六屆亞洲盃男子排球賽今天於台北市大天母校區體育館重燃戰火，湧進3500位球迷，地主台灣隊依舊壓軸登場，今天面對勁旅哈薩克，終場以23：25、25：20、25：20、25：21，逆轉對手，奪下四強門票，隊史第三度闖進四強之林，明天下午6點30分四強將面對伊朗。

哈薩克預賽2勝0負，名列A組第一，獲得一日輪空，加上昨天休兵日，哈薩克休息兩天後再戰，台灣隊也趁著昨休兵，看影片分析對手。

開賽後，台灣隊以些微之差，23：25丟掉首局，次局很快修正，提升攬網成功率，失誤也相對下降，台灣隊幾乎抓到對手攻擊路線，25：20連下兩局，取得聽牌。

電眼雙胞胎哥哥劉鴻敏今天依舊火力全開，第四局助隊來到6：2領先，對手韌性十足，不斷緊咬比數，最後台灣隊靠著黃建逢一記強力扣殺關門，收下寶貴勝利。

台灣隊晉4強。（記者林正堃攝）

劉鴻敏攻擊。（記者林正堃攝）

陳建禎扣殺。（記者林正堃攝）

台灣隊晉4強。（記者林正堃攝）

黃建逢（記者林正堃攝）

黃建逢扣殺得分。（記者林正堃攝）

劉鴻杰。（記者林正堃攝）

劉鴻敏。（記者林正堃攝）

球迷為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

林宜暉。（記者林正堃攝）

許美中。（記者林正堃攝）

李佳軒。（記者林正堃攝）

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