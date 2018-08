MLB》47億重砲狂被三振 金鶯球迷： 搶劫！應該報警！

金鶯重砲手戴維斯打擊表現失靈。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕昔日全壘打王戴維斯(Chris Davis)今年打擊表現欠佳,今天金鶯紅襪之戰,他擔任先發第6棒、4打數全都吞K,打擊率下探至1成58,而惹來一片批評聲浪。

戴維斯在2013年打出53轟、2015年轟出47發全壘打,曾是2屆的全壘打王,他在2016年與球團簽下1.61億美元(約新台幣47.2億)的大約,今年薪水高達2300萬美元(約新台幣6.9億元),表現完全無法與高薪相襯,成績差到被總教練冰板凳。

戴維斯的慘澹表現在今天完全一覽無疑,4次站上場打擊都慘吞三振,球迷也按耐不住不滿的情緒,重批戴維斯就是「笑話」、「他是怎麼拿到這份工作的?只會被三振嗎?」、「我想我該建議金鶯通報一起搶案,戴維斯從這裡偷走了1.61億美元」、「他應該歸還他的薪水,真的很丟臉」。

戴維斯本季出賽99場,361打數敲57安、打擊率僅1成58,另吞下148次三振,開季低迷表現至今仍未見起色,8月至今37打數已經被三振21次。

本場比賽紅襪以4:1擊敗金鶯,紅襪收下4連勝,金鶯則是吞下5連敗。

How does Chris Davis have a freaking Job?



.158 average and strikes out on everything?

HANG ON TO THE F&$&ING BAT! NO ONE ELSE HAS THAT PROBLEM.