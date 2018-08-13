MLB》47億重砲狂被三振 金鶯球迷： 搶劫！應該報警！

金鶯重砲手戴維斯打擊表現失靈。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日全壘打王戴維斯（Chris Davis）今年打擊表現欠佳，今天金鶯紅襪之戰，他擔任先發第6棒、4打數全都吞K，打擊率下探至1成58，而惹來一片批評聲浪。

戴維斯在2013年打出53轟、2015年轟出47發全壘打，曾是2屆的全壘打王，他在2016年與球團簽下1.61億美元（約新台幣47.2億）的大約，今年薪水高達2300萬美元（約新台幣6.9億元），表現完全無法與高薪相襯，成績差到被總教練冰板凳。

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戴維斯的慘澹表現在今天完全一覽無疑，4次站上場打擊都慘吞三振，球迷也按耐不住不滿的情緒，重批戴維斯就是「笑話」、「他是怎麼拿到這份工作的？只會被三振嗎？」、「我想我該建議金鶯通報一起搶案，戴維斯從這裡偷走了1.61億美元」、「他應該歸還他的薪水，真的很丟臉」。

戴維斯本季出賽99場，361打數敲57安、打擊率僅1成58，另吞下148次三振，開季低迷表現至今仍未見起色，8月至今37打數已經被三振21次。

本場比賽紅襪以4：1擊敗金鶯，紅襪收下4連勝，金鶯則是吞下5連敗。

Chris Davis is such a HACK lol — MOOKIE FOR AL MVP （@YouBettsBelieve） 2018年8月12日

How does Chris Davis have a freaking Job?



.158 average and strikes out on everything?

HANG ON TO THE F&$&ING BAT! NO ONE ELSE HAS THAT PROBLEM. — Samuel Greenberg （@WTPgreenie） 2018年8月12日

I think I gotta call Baltimore PD to report a robbery.... Chris Davis has stolen 161,000,000 from the Baltimore Orioles — Boston Sports News （@BostonSportsNe2） 2018年8月12日