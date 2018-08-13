MLB》陳偉殷再繳好投 美媒：主場表現值25億

陳偉殷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天再度發揮「主場陳（Home Chen）」本色，面對大都會投出6局責失2分的優質先發，雖然最後仍苦吞本季第9敗，但投球內容仍被美媒讚賞，「陳偉殷主場表現值得8000萬（約新台幣25億元）。」

陳偉殷今天在主場面對大都會，先發投出單場新高的108球，6局挨4安失4分，包括2發全壘打，但只有2分為責失分，另有2保送和6次三振，最快球速達151公里，馬林魚終場以3：4吞敗，陳偉殷也吞下生涯單季次多的第9敗。

請繼續往下閱讀...

陳偉殷主場再繳好表現，美媒「fishstripes」在推特上PO文表示，「陳偉殷主場表現就像8000萬美元投手。」不過內文也提及陳偉殷本季主客場表現落差相當大。

陳偉殷2016年與馬林魚簽下隊史最高5年總額8000萬美元的投手合約，不過3年來飽受傷病所擾，表現不如預期，至今僅出賽50場，46場先發，繳出11勝15負、防禦率4.95的成績。