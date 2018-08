MLB》陳偉殷再繳好投 美媒：主場表現值25億

陳偉殷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天再度發揮「主場陳(Home Chen)」本色,面對大都會投出6局責失2分的優質先發,雖然最後仍苦吞本季第9敗,但投球內容仍被美媒讚賞,「陳偉殷主場表現值得8000萬(約新台幣25億元)。」

陳偉殷今天在主場面對大都會,先發投出單場新高的108球,6局挨4安失4分,包括2發全壘打,但只有2分為責失分,另有2保送和6次三振,最快球速達151公里,馬林魚終場以3:4吞敗,陳偉殷也吞下生涯單季次多的第9敗。

陳偉殷主場再繳好表現,美媒「fishstripes」在推特上PO文表示,「陳偉殷主場表現就像8000萬美元投手。」不過內文也提及陳偉殷本季主客場表現落差相當大。

陳偉殷2016年與馬林魚簽下隊史最高5年總額8000萬美元的投手合約,不過3年來飽受傷病所擾,表現不如預期,至今僅出賽50場,46場先發,繳出11勝15負、防禦率4.95的成績。

