足球》熱刺0引援讓球迷好失望 戴爾：用表現讓對手閉嘴

熱刺中場戴爾（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超本季引援金額稱霸全歐洲，傳統強隊如曼城、曼聯、利物浦、切爾西都投入了大筆資金收購球員。但上賽季排名第四的熱刺今年卻沒有引進任何一名球員，讓球迷相當失望。不過熱刺中場戴爾（Eric Dier）則回應球迷：「球隊可以用表現讓對手們閉嘴！」

戴爾接受《Goal.com》記者的採訪時表示：「你們可以看看我們主要的競爭對手們都簽下了一些球員，但有些球員並沒有比之前的好。我們的優勢是擁有一個出色的團隊與球員，在每個位置上都是這樣，所以想要補強球隊也不是一件容易的事。」

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戴爾補充：「如果你希望可以創造更好的團隊氣氛，或者讓球隊士氣提升，那麼引進球員是個很好的方法。但是我們能以不同的方法找到鼓舞球隊的方式。我覺得這對於我們來說是一個很棒的挑戰，我認為球隊可以用表現讓對手們閉嘴。」

熱刺儘管本賽季沒有簽下任何球員，但在禮拜六客場面對紐卡索聯的比賽中仍靠著後衛維爾通亨（Jan Vertonghen）與中場阿里（Dele Alli）的進球擊敗對手，拿下首勝。今年熱刺能否再次奪下英超前四名的佳績，並力壓切爾西與兵工廠這兩支今年花大錢補強的倫敦同城球隊，球迷們值得期待。