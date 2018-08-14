足球》空拍Jubilo足球訓練 看小朋友展現球技（影音）

〔記者王元鴻／綜合報導〕台灣山葉安排連續9年參加Yamaha Cup的台南佳里國小足球隊，到日本職業足球J1磐田喜悅隊（Jubilo Iwata）的足球教室見學，讓台灣小朋友收穫豐碩，從空拍的角度，看見台灣小球員球技精湛。

Jubilo育成學校的練習場地共有9個地點，分散在靜岡縣磐田市鄰近地區，不過足球教室場地選擇在2002年日、韓合辦世界盃足球賽時，日本國家隊進駐集訓的磐田市民體育交流中心，讓佳里國小的小朋友感受國家級練習場地的魅力。

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台灣山葉機車室長浜田勉認為，推動足球的同時也要讓小朋友有了解文化，因此才開始決定舉行訪日交流，已經連續3年舉辦。

Jubilo育成學校的U-12沒有單獨成隊，還在海選階段，真正被選中「入學」分為U-13、U-14、U-15、U-18層級，全部教練團有10人之多，這次負責接待佳小的教練半場康好，則是統籌U-15以下3隊的總教練，率領其他3名教練指導佳小的小朋友，規格隆重。

佳里國小與Jubilo育成學校進行友誼賽。（記者王元鴻攝）

佳里國小小朋友參觀Yamaha體育場，觀賞VR影片。（記者王元鴻攝）

佳里國小場邊觀賞日本職足磐田喜悅隊正式比賽。（記者王元鴻攝）