NBA》終結「萌神」3年壟斷 「詹皇」奪最佳男運動員

2018/08/14 10:00

詹姆斯擊敗柯瑞拿下今年青少年票選獎的最佳男運動員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在美國加州當地時間12日舉行的「2018 Teen Choice Awards（青少年票選獎）」今出爐，今夏加盟湖人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），擊敗勇士隊「萌神」柯瑞（Stephen Curry）等多位知名運動員，一舉奪下最佳男運動員獎。

青少年票選獎是由美國FOX電視台所舉辦的年度頒獎典禮，該獎宗旨在獎勵該年度在影視、音樂、體育以及時尚等領域的傑出貢獻，而最大的特色就是─所有獎項都是由13到19歲的青少年投票選出。

詹姆斯雖然曾在2014年就拿過最佳男運動員獎，不過近三年卻都遭柯瑞壟斷，而湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）則是曾四度獲得此獎。

而除了柯瑞以外，詹姆斯今年擊敗的提名者還有著名花滑選手里朋（Adam Rippon）、美式足球效力休士頓德州人的球星瓦特（J.J. Watt），今年在冬奧奪金的17歲的單板選手傑拉德（Red Gerard）以及雪板傳奇好手懷特（Shaun White）。

勇士球星柯瑞過去連3年稱霸最佳男運動員獎項。（資料照，法新社）

花滑選手里朋。（資料照，美聯社）

NFL球星瓦特。（資料照，美聯社）

單板選手傑拉德。（法新社）

雪板傳奇好手懷特。（資料照，法新社）

相關關鍵字： NBA 青少年票選獎

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