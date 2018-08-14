亞運籃球Live》台灣隊外線及時回神 絕地反攻擊敗日本開胡

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台灣 11 19 29 12 71 日本 17 20 16 12 65

陳盈駿（左）獨拿全場最高17分，領軍逆轉擊敗日本。（取自亞運官網）

第四節

比賽最末節，日本火力全開追分，彭俊諺再飆進三分球，陳冠全外線出手雖然沒能命中，但籃下的劉錚馬上補進，死守領先優勢，但日本隊也不甘示弱，今村佳太又將比分追到僅剩2分之差，陳盈駿雖然飛身拋進2分，但犯規讓日本站上罰球線追回2分。

暫停過後，日本隊卻出現多次失誤，也讓台灣隊能保有領先，簡浩又飆進個人第2顆三分，將兩隊差距到6分之差。關鍵時刻，劉錚也抓下多次籃板，撲熄日本隊最後反撲的氣燄，台灣隊終場以71：65擊敗日本隊。

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第三節

易籃後，簡浩率先出手得分，劉錚接獲傳球也在籃下得分，不過日本隊先連拿4分，辻直人、熊谷尚也又從外線出手命中，一舉將兩隊比分拉開到13分之差，而日本隊此時自亂陣腳，發生多次失誤，讓台灣隊有機可趁，劉錚先精彩抄截自己上籃拋進2分，陳盈俊硬切也放進2分，劉錚拉竿出手再拿2分，打出一波7：0的攻勢，日本隊也趕緊喊出暫停。

暫停過後，陳盈駿中距出手又命中，雖然被日本隊逮到機會多拿2分，不過陳盈駿抓到外現空檔，投進此役台灣隊首顆三分球，周儀翔也在外線出手飆進三分球，剛換上來的彭俊諺，不但先放進追平分，外線出手又命中，一舉將比數超前，而簡浩外線也開張，再飆進3分球拉開兩隊差距，台灣隊外線開張，加上胡瓏貿幾次要犯戰術奏效，第三節上演絕地大反攻，單節拿下29分，胎灣隊以59：53領先日本。

第二節

次節開始，黃鎮就在中距離拋投得分，蔣淯安也快攻將比數拉進到3分之差，不過張本天傑又從外線飆進第3顆三分球，隨後利用台灣隊的失誤，快攻得手還要到加罰機會，一口氣將兩隊分數拉開到10分之差，台灣隊也趕緊喊出暫停。

暫停過後，重回場上的陳盈駿先出手得分，劉錚一個假晃後騙倒對手拋投得分，陳盈駿也切入得手，打出一波6：0的小高潮，不過日本隊重整旗鼓，利用台灣隊多次犯規，慢慢又將領先優勢要了回來，不過劉錚、胡瓏貿快攻攜手追分，將兩隊分數拉近到5分差，但日本隊掌握最後一波進攻機會，再添2分，上半場打完以37：30領先台灣。

第一節

剛開局兩隊命中率都不佳，開賽一分多鐘後，才由日本隊率先切入得分，不過陳盈駿不甘示弱，兩次出手都命中連拿4分，但日本隊也馬上切入追平，周柏臣雖獲犯規2罰中1，但台灣隊隨後又遭反快攻失分，接下來日本隊雖然發生多次失誤，但台灣隊卻都沒能把握。

暫停過後，雙方都做出球員更換，胡瓏貿上場不到30秒，馬上切入上籃得分，不過日本隊佐藤卓磨飆進此役兩隊首顆三分球，將膠著的比數拉開，台灣隊接下來陷入將近2分鐘的得分荒，雖然周儀翔切入得分，但張本天傑馬上又命中日本隊第2顆三分，首節打完台灣隊以11：17暫時落後日本。

賽前報導

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣男籃本屆亞運首戰於明早11點00分登場（緯來體育、愛爾達直播），將強碰日本隊。台灣隊本屆少了歸化洋將Q.戴維斯，將以全本土選手應戰，主帥帕克表示，「禁區身高不足將是台灣隊最大罩門，但集訓期間已針對劣勢找出破解之道，期盼打出快速的小球戰術，外線射手的發揮也很關鍵。」《完整報導》

台灣隊先發名單

後衛 陳盈駿

後衛 簡浩

前鋒 劉錚

中鋒 陳冠全

中鋒 周柏臣