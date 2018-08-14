MLB》洋基王牌又爆了 近6戰先發吞4敗（影音）

洋基王牌投手塞維里諾僅投4局失4分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）今天在主場對上大都會，他僅投4局就挨2轟失4分，大都會打線全場敲了5發全壘打，讓洋基最後以5：8輸球。塞維里諾近6場先發僅1勝4敗。



這場「地鐵大戰」原本是美國時間7月22日的比賽，延至今日補賽。塞維里諾開局就被羅沙里歐（Amed Rosario）敲首局首打席陽春砲，之後被麥尼爾（Jeff McNeil）敲安掉1分；第4局塞維里諾又不穩。

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洋基隨後在第3局攻2分追平，但第4局塞維里諾被「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）敲超前兩分砲，只投4局用了98球退場。

大都會打線持續發燙，第6局佛雷澤（Todd Frazier）敲陽春砲，第7局尼莫（Brandon Nimmo）、康佛托（Michael Conforto）「背靠背」開轟再添2分，9局再拿1分，最後以8：5獲勝。

塞維里諾總計4局投球，被敲7安失4分，吞本季第6敗，自明星賽後，塞維里諾近6場先發吞了4敗，他過去7場先發共26局投球就掉了23分，挨了11轟，防禦率也升至3.27；後援的柯爾（A.J. Cole）1.1局挨3轟失3分，布里頓 （Zach Britton）1局失1分。

本季相當悲情的大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）今投6.2局飆12次三振，失3分，獲第7勝，防禦率升至1.81，仍暫居大聯盟防禦率排行榜首位；此外，是德葛隆前8場先發，隊友只敲了5轟，今天對洋基之戰，大都會打線單場就扛了5發全壘打。

洋基王牌投手塞維里諾自明星賽後表現不穩。（法新社）

大都會開路先鋒羅沙里歐首局首打席陽春砲。（美聯社）

大都會康佛托敲陽春砲。（美聯社）