亞運》甜蜜復仇！陳盈駿砍18分 台灣男籃逆轉日本首勝入袋

台灣隊陳盈駿（中）攻下全場最高18分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃的亞運首戰碰上勁敵日本，上半場台灣隊進攻熄火，讓日本取得領先；易籃後全隊回神，單節砍進4顆三分球，打出29：16攻勢，加上陳盈駿攻下全場最高18分，率隊以71：65逆轉日本，旗開得勝。

今年在少了Q.戴維斯的情況下，台灣只能以全本土應戰，由陳冠全、林郅為扛內線，而日本以國家二隊出戰，但實力仍不容小覷。雙方前次交手在7月的世界盃亞洲區資格賽，當時台灣隊在日本外援費茲卡斯（Nick Fazekas）和美日混血八村壘的夾殺下，以40分慘敗。

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開局台灣隊後衛陳盈駿連拿4分，表現強勢，日本隊隨後穩住陣腳，佐藤卓磨、張本天傑輪流從外線開火取得領先，反倒是台灣隊三分球熄火，上半場7投0中，前兩節打完暫以7分落後。

易籃後，台灣隊一度落後達13分，隨後靠著防守加壓造成對手失誤，把握幾波轉換快攻，陳盈駿、劉錚輪流在籃下得手，打出一波7：1攻勢，加上陳盈駿投進台灣隊此役首顆三分球，率隊迎頭趕上。該節後段，全隊找回外線手感，彭俊諺、簡浩輪流飆進三分球，第3節打完，台灣以6分超前。

決勝節彭俊諺飆進超大號三分球，但日本攻勢頻頻，一路緊咬，關鍵時刻簡浩外線開火，讓對手沒能反撲。陳盈駿繳出全隊最高18分，劉錚14分次之。日本隊張本天傑攻下12分最高。

台灣本屆與日本、香港和卡達同屬C組，取得前2名晉級，我國目前已經搶下一勝，接下來對上香港必須積極搶勝，才能脫穎而出。

台灣隊劉錚。（法新社）

台灣隊劉錚上籃。（法新社）

台灣隊逆轉擊敗日本。（法新社）

台灣隊胡瓏貿干擾日本隊球員上籃。（法新社）