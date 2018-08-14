MiLB》江少慶中繼好投霸氣奪勝 張育成打擊兩戰繳白卷

江少慶。（取自印第安人3A官網）

〔體育中心／台北報導〕印地安人3A今在主場迎戰雙城3A，台灣好手張育成卻連兩戰低迷，4打數無安打，不過隊友江少慶第5局登板中繼，4局投球僅被敲出1安無失分，還送出3次三振，印地安人3A以2：1險勝雙城3A，江少慶也收下勝投。

此戰江少慶在5局上，球隊0：1落後時登板中繼，一上來就讓對手三上三下，6局上也不讓雙城越雷池一步；7局上1出局後，雖然被Jon Kemmer敲出安打上壘，不過江少慶坐懷不亂， 先K掉Andy Wilkins，再用滾地球解決下名打者；8局上又在度讓對手三上三下，9上才被換下場休息。

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甩開前役0.2局被敲6安，狂失4分的低迷，江少慶此役4局投球，僅被敲出1安打、無失分、飆3K也沒有保送，防禦率下降到4.99，順利奪下個人本季第4勝。

不過同隊隊友張育成卻遭遇小低潮，連兩戰無安打，今天前兩個打席敲出滾地球遭刺殺，後兩次則都敲出飛球出局，又是4支0，打擊率也下降到0.253。

而印地安人3A此役，5局下先靠兩支安打追平對手，6局下Mike Papi再敲出致勝二壘安打，幫助球隊逆轉超前，終場印地安人3A就以2：1擊敗雙城3A。