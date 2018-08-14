中職》曾丟107公里 坪井美沙音要為桃猿挑戰最速開球

8月19日（日）「全家YOKOSO桃園」活動，日本棒球美少女坪井美沙音要挑戰台灣最快速球開球紀錄。（Lamigo球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天表示，8月19日（日）「全家YOKOSO桃園」活動，將邀請來自日本的美少女坪井美沙音開球，這次她要來挑戰補教名師呂捷在全猿主場保持的107公里的開球紀錄。

Lamigo桃猿表示，你也許看過開球嘉賓在開球時投出快速球，但如果這位開球嘉賓是一位身材嬌小來自於日本的美少女，而且能夠投出超過107公里的快速球，你們準備好了嗎？在「全家YOKOSO桃園」十五番企劃之第十三番請來日本棒球美少女坪井美沙音來到現場，她將為全猿主場開球，正式宣布挑戰台灣最快速球開球紀錄！

請繼續往下閱讀...

Lamigo桃猿說，輕鬆飆出超過100公里的球速，相信連日職選手也驚艷不已。日本新世代棒球美少女「坪井美沙音」雖然身高只有160公分左右，但小學開始就和哥哥一起打棒球，九年的棒球經驗讓她有紮實的棒球技術，靠著棒球鬥志在日本演藝圈闖出一片天。

Lamigo桃猿指出這兩三年來，坪井美沙音不斷向職棒選手請益投球技巧，甚至在去年趁著前往美國訪問大聯盟春訓時，接受名人堂投手強森（Randy Johnson）的指導。今年特別跨海來到台灣挑戰台灣開球始的最快速球紀錄，也挑戰補教名師呂捷在全猿主場保持的107公里的開球紀錄！

坪井美沙音開球秀將在8月19日（日）「全家YOKOSO桃園」賽前16時50分展開，8月19日（日）15時至15時30分在廣場舞台區舉辦球迷見面會，與台灣的球迷互動留念，Lamigo桃猿隊邀請球迷朋友一起來見證棒球如何與坪井擦出火花，為她喝采加油，挑戰自己的極限，為「全家YOKOSO桃園」完美作結！