足球》西班牙國家隊再退一人 明星中場：帶著驕傲離開

西班牙明星中場席爾瓦昨在個人社群媒體上宣布退役。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「無敵艦隊」西班牙在本屆世界盃16強淘汰賽提前落馬後，繼34歲傳奇中場伊涅斯塔（Andres Iniesta）在賽後宣布正式退出國家隊，而昨晚明星中場席爾瓦（David Silva）也在個人社群媒體上宣布退役，正式向國家隊道別。

西班牙在2010年捧起大力神盃後，卻在上屆世界盃小組賽就出局，2016年歐洲盃也於16強止步。本屆世界盃又中箭落馬，在16強被地主國俄羅斯早早踢出局，為何西班牙無法再重溫8年前的奪冠美夢？其中被外界指出最嚴重的問題─就是中場球員的老化。

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而今年32歲的明星中場席爾瓦選擇在自己的推特上宣佈自己推出國家隊的消息。

「在經歷過這麼多事後，要坐下來把這些話寫下來並不容易。我花了幾個星期的時間反複思考，最終我決定從西班牙國家隊退役。」席爾瓦道，「毫無疑問，這是我職業生涯中最困難的決定之一，但帶著謙遜和感激做出這樣的決定。國家隊給了我一切，讓我成為更成熟的球員和人。」

席爾瓦在2006年開始在國家隊展露頭角，在國家隊的12年裡，共出賽了125場並射進35球，是西班牙奪下2008年、2012年歐洲國家盃以及2010年世界盃奪冠的大功臣之一，也正因為如此，所以他表示自己才能夠驕傲、自豪地離開國家隊。

而席爾瓦從國家隊退役後，最想做的則是希望今後在比賽之餘，能有多些時間陪伴七個月大的兒子。