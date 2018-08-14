中職》桃猿831阿迷趴 五架經國號戰機來開場

桃猿表示，8月31日屬於國軍的「鋼鐵英雄日，國防部將安排五架經國號戰機以大雁隊形為8月31日的阿迷趴第一場比賽開場。（Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿表示，第六屆「阿迷趴（ARMY PARTY）」將在8月31日至9月2日登場，連續三天各有阿迷主題。8月31日屬於國軍的「鋼鐵英雄日」，國防部將安排五架經國號戰機以大雁隊形為8月31日的阿迷趴第一場比賽開場，繼2014年丶2016年之後連續第三年為現場民眾進行超威的開場演出，也是經國號首次參戰阿迷趴。

空軍司令部在今年阿迷趴再度規劃以一批五架次經國號戰機採大雁隊形為8月31日的比賽衝場，展現空軍國機國造的優異飛行戰技，掀起「阿迷趴」的開幕。

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Lamigo桃猿表示，五架次經國號，將在18時20分由中外野記分板上空飛躍本壘上方完成衝場，是全猿主場阿迷趴四年來第三次戰機衝場，給予「阿迷趴鋼鐵英雄日」無上限的尊榮以及向場內外的英雄獻上最高的敬意，經國號與全猿主場球迷一起創造最珍貴的看球經驗。

國防部與Lamigo球團將在8月31日當天邀請年度受表揚國軍楷模與其眷屬一起體驗猿風加油並且共享榮耀，阿迷趴期間軍人現場購票憑軍證可享鋼鐵英雄優惠。

Lamigo桃猿說，「鋼鐵英雄日」賽前活動為三年來最盛大，17時35分開始，將陸續由陸專戰鼓隊、特戰官兵戰技操演，並邀請在「全國高中職儀隊競賽」中表現優異的恆春工商與海軍陸戰隊儀隊帶來盛大威武的表演，空軍官兵展開巨幅國旗，彰顯國軍與國家密不可分的關係以及愛國情操，藉由「阿迷趴之鋼鐵英雄日」來向國軍楷模致敬。

8月31日（五）進場時間將提早為16點30分。當日在球場擔綱演出的國軍官兵及後勤超過千位，國防部動員特戰官兵、陸軍戰鼓、海陸儀隊、空軍戰機出現在全猿主場，在售票處後廣場將設置全民國防體驗區暨人才招募嘉年華。是球迷朋友絕對不能錯過，五年來最盛大的棒球場國軍演出。