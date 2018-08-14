亞運》電競抽籤結果出爐 台灣隊籤運極佳

〔記者李冠霖／綜合報導〕今年雅加達亞運，被納入示範項目的電子競技在昨天（14日）公布了分組抽籤結果，台灣今年有參賽的三個項目為：《傳說對決》、《英雄聯盟》、《星海爭霸》。

《星海爭霸》的抽籤結果，台灣被分到下半邊，首戰將會對上斯里蘭卡，好消息是冠軍最大熱門的韓國在上半邊的賽程，要到總冠軍賽才有可能相遇。星海爭霸的比賽方式為BO5（Best of 5，五戰三勝制）的單淘汰賽，到了總決賽則會改為BO7（Best of 7，七戰四勝制）的賽制。

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亞運星海爭霸分組結果。（圖片取自網路）

《英雄聯盟》方面，台灣被分在B組，與巴基斯坦、印尼、沙烏地阿拉伯同組，而強敵韓國則在A組，和他們同組的隊伍則有中國、哈薩克、越南。比賽方式為小組雙循環賽，前兩名晉級準決賽。準決賽將會由A組第一對上B組第二，B組第一對上A組第二，雙方進行BO3的淘汰賽。

亞運英雄聯盟分組結果。（圖片取自網路）

《傳說對決》抽籤結果，台灣位在下半部賽區，首戰將會面對地主國印尼。比賽方式將根據雙敗淘汰賽中的BO3規則重新分組，直到冠軍隊伍出現。在冠軍賽時，敗部冠軍必須在BO3中需要兩場勝利才能奪冠，而勝部冠軍只需要取得一場勝利就好。

亞運傳說對決分組結果。（圖片取自網路）

本屆台灣參賽的選手，《星海爭霸》為：「Nice」黃昱翔。

《英雄聯盟》：總教練由閃電狼（FW）教練戰馬（Warhorse）擔當、上路是GRX的PK選手，打野位為GRX的baybay、中路是FW的Maple、AD選手為FW的Betty，輔助由FW的SwordArt擔任，替補則是FW的Morning選手。助理教練（替補）是MAD的GreenTea，戰術教練（替補由 FW的Refra1n擔任。

《傳說對決》：總教練是「S.T PoChu」邱柏諺、凱薩路為「S.T Lover」的鄭銘仁、中路則是「MS Wei」的黃建維、打野由「MS Soar」鄭宇翔擔任，魔龍輸出是「S.T Ting」的林俊廷，魔龍輔助則是「ahq Fanta」的顏浩哲。替補方面則由「MAD OM」的陳柏成和替補教練「ahq RN」蔡正邦。

今年亞運電子競技項目賽程。（圖片取自網路）

本屆2018 亞運會電競表演項目賽程如下：（時區 UTC+7）

《傳說對決》：8 月 26 日（10：00～21：30）

《英雄聯盟》：8 月 27 日（09：00～14：00）、8 月 28 日（10：00～21：00）、8 月 29 日（13：00～18：00）

《皇室戰爭》：8 月 27 日（14：00～21：30）

《星海爭霸II》：8 月 30 日（13：00～19：30）

《爐石戰記》：8 月 31 日（9：00～21：00）

《PES2018（實況足球）：9 月 1 日（10：00～21：00）