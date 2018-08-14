網球》超優雅蠻牛！ 納達爾比賽中一行為被讚「真正的紳士」 （影音）

納達爾示意該讓齊齊帕斯重發。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）前天在ATP1000分的羅傑斯盃男單決賽中，擊敗20歲的希臘黑馬齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）封王，比賽中一球讓人見識到球王不凡的氣度，受到外媒廣大讚揚。

正當第二盤齊齊帕斯在發球時，一名女觀眾突然發出吼叫，讓他的一發出界，此時主審卻不允許他重發，這讓齊齊帕斯相當受挫，還想繼續爭執。

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對網的納達爾這時展現寬大氣度，上前霸氣地用右手示意，要主審再給對手重發一發的機會，主審也從善如流改判，全場這時爆出如雷掌聲。外媒《Givemesport》熱讚：「這就是屬於納達爾的優雅」。

ATP轉播單位官方的推特「Tennis TV」上傳了這段過程，也引起球迷熱烈迴響，「納達爾真是紳士」、「真正的運動家精神」、「又多了一個愛Rafa的理由了」。

Fantastic sportsmanship from @RafaelNadal to @StefTsitsipas #RogersCup pic.twitter.com/7GiV31Xex4 — Tennis TV （@TennisTV） 2018年8月12日

年僅20歲的新星齊齊帕斯。（資料照，美聯社）