亞運》終於能打了！ NBA同意克拉克森披菲律賓戰袍

〔體育中心/綜合報導〕原先傳出遭到NBA官方拒絕參加亞運的騎士隊球星克拉克森(Jordan Clarkson),現在又能打了,亞運會主席高梅茲(Richard Gomez)表示,NBA確定允許克拉克森出賽。

根據《Rappler》報導,亞運會主席高梅茲(Richard Gomez)向多家媒體確認,NBA官方已確定讓克拉克森為菲律賓出賽。《ABSCBN Sports》也指出NBA已告訴克拉克森他能為國家隊效力。

另外根據臉書專頁《Asian Basketball》指出,由於克拉克森能夠打亞運,他將會成為亞運開幕式的掌旗手。有著NBA等級球星確定加盟,菲律賓隊將會如虎添翼,他們首戰將要面對哈薩克,菲律賓也將盡力在賽前把他納入隊上。

原先傳出克拉克森加入菲律賓隊的請求遭NBA拒絕,菲國籃協主席潘利里歐(Alfredo Panlilio)日前表示,NBA也正對效力火箭的周琦要代表中國隊參加亞運一事進行調查。NBA日前發出的聲明指出,NBA球員被允許參加的國際賽裡,亞運並不在其中。

