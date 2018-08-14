亞運》終於能打了！ NBA同意克拉克森披菲律賓戰袍

騎士球星克拉克森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕原先傳出遭到NBA官方拒絕參加亞運的騎士隊球星克拉克森（Jordan Clarkson），現在又能打了，亞運會主席高梅茲（Richard Gomez）表示，NBA確定允許克拉克森出賽。

根據《Rappler》報導，亞運會主席高梅茲（Richard Gomez）向多家媒體確認，NBA官方已確定讓克拉克森為菲律賓出賽。《ABSCBN Sports》也指出NBA已告訴克拉克森他能為國家隊效力。

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另外根據臉書專頁《Asian Basketball》指出，由於克拉克森能夠打亞運，他將會成為亞運開幕式的掌旗手。有著NBA等級球星確定加盟，菲律賓隊將會如虎添翼，他們首戰將要面對哈薩克，菲律賓也將盡力在賽前把他納入隊上。

原先傳出克拉克森加入菲律賓隊的請求遭NBA拒絕，菲國籃協主席潘利里歐（Alfredo Panlilio）日前表示，NBA也正對效力火箭的周琦要代表中國隊參加亞運一事進行調查。NBA日前發出的聲明指出，NBA球員被允許參加的國際賽裡，亞運並不在其中。