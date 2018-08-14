高球》2018台灣青少年高爾夫公開賽明登場 13國小將拚各組冠軍

2018台灣青少年公開賽即將開賽，參賽選手代表與貴賓合影。（主辦單位提供）

〔記者趙新天／台北報導〕2018台灣青少年高爾夫公開賽將從明天起至17日，在林口東華球場進行3回合54洞賽事，共有鎮有來自13個國家、194位青少年選手分成8組，展開首回合競技，參賽國家與選手人數均創下賽史新高紀錄。

這項比賽有來自澳洲丶中國丶英國丶香港丶印度丶南韓丶馬來西亞丶緬甸丶菲律賓丶新加坡丶泰國丶美國及我國的選手參賽，依年齡和性別分為8個組別，安排在不同的梯台進行比賽。

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今天先進行開幕儀式與賽事記者會，大會會長翁耀堂表示，今天雷雨停歇，希望未來幾天的比賽也能在風和日麗的天氣下進行。他強調，青少年選手們除了要把高爾夫打好，最重要的是要孝順父母。他並舉例老虎伍茲奪得職業生涯首冠時，首先就感謝父母的栽培，就是很好的學習對象。

東華球場總經理張歐誠指出，這項比賽舉辦8年來，每年都有不同的主題，今年特別結合反毒活動，期待本屆的參賽選手除了交朋友以外，同時也了解毒品的害處。

與這項比賽共同發動反毒宣導活動的台北百齡扶輪社長杜佳莉致詞時說，因為扶輪社的宗旨與反毒宗旨相似，且扶輪社致力於慈善公益丶幫助弱勢；她也舉出世界球王美國的Dustin Johnson戒毒成功，重返美巡賽後，站上世界排名第一勵志成功的事例，與青少年選手共勉。

這項比賽獲得3個國際組織認證，包括WAGR世界業餘高爾夫排名丶英國R &A高協世界業餘積分，及亞太青少年高協巡迴賽Elite Tour積分。

台灣高爾夫推廣發展協會理事長翁耀堂（左二）.新北市警察局少年警察隊與台北百齡扶輪社共同推動反毒宣導，中和興南國小的小朋友在開幕儀式中一起反毒宣誓。（主辦單位提供）

本屆比賽總桿冠軍選手可獲得澳洲Hills教育基金會1年高爾夫專業訓練與國際學校課程獎學金優先候選人，以及今年Hills澳洲錦標賽參賽資格。

其他各組冠軍選手也可得到該基金會短期或1個月暑期訓練課程優先候選人。其他男女A組優勝選手均可獲得WAGR世界業餘高爾夫積分。

今年有四位男子小選手都曾贏得不同屆的男女E組冠軍，2015的張睿洋丶2016的李軒毅丶2017的梁思宙（香港），今年剛好都升級，齊聚D組，加上去年男女D組冠軍羅友成將尋求衛冕，因此爭冠將有一番激戰。

台灣青少年公開賽舉辦8年以來，秉持著辦賽精神「實現夢想、躍向國際」，為青少年選手打造學習成長的國際舞台、打開國際化格局，因此已有不少曾參賽的中外冠軍選手已經躍上國際職業舞台。

台灣旅美女將程思嘉曾是東華球場的培訓球員，此次她也很貼心地特別親手寫了一張中英文雙語的小卡片向參賽的選手們問好，並為他們加油。

台灣男子職業新秀葉昱辰也曾是此賽2012與2013兩屆A組冠軍，目前是今年TPGA台巡賽球季獎金排名暫居第二的職業球員，是台灣極具潛力的球員之一。