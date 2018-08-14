足球》克國前鋒感性告別國家隊 曼佐基奇：是時候了

曼佐基奇宣布從國家隊退役。（圖片取自instagram）

〔記者李冠霖／綜合報導〕現年32歲的克羅埃西亞前鋒曼佐基奇（Mario Mandzukic）今天宣布從國家隊退役，他生涯一共效力國家隊11年。今年世足賽克羅埃西亞一路踢進冠軍賽，最後以2：4惜敗法國。

曼佐基奇在自己的《instagram》上寫道：「給親愛的粉絲們：

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我一向喜歡在場上表現自己，而非場外。因此要說出這些話，比在場上衝刺120分鐘，或者鏟走對手的球還要困難，因為我知道身穿國家隊的比賽以及勝利帶來多大的快樂，我知道在賽前聽著克羅埃西亞國歌有多令人情緒激動，這很困難，因為我知道這將會是終點，這很困難，因為我知道這些話說出來，就不能回頭了。但，是時候了，我將從克羅埃西亞國家隊退役。」

「世界杯第二名給了我新的能量，也讓這個異常困難的決定（從國家隊退役）變得稍微簡單了些。我們讓我們的夢想成真，完成了史詩級地成功，並感受到粉絲前所未有的支持。」

「在之後歸國的那個月，札格瑞布、斯拉沃尼亞布羅德、整個克羅埃西亞都歡迎我們，這會是我職業生涯裡面最重要的記憶。」

「經過了多年的努力、痛苦、失望，以及難過的時刻，我們成就了這個亞軍，此刻的我是非常快樂、充實以及自豪的。」

「退休從來沒有一個理想的時刻，如果可以，我希望能夠為克羅埃西亞踢到我死去的那刻，因為沒有比這更榮耀的事情。但我認為時候到了，就是現在。我把最好的自己都奉獻給了克羅埃西亞，我是克羅埃西亞拿下世界杯亞軍的一分子。」

「我想要感謝各位球迷，沒有人是完美的，我錯失過機會、我掉過球、我傳丟過球，但我永遠拿出我最好的一切，全心投入在比賽上，謝謝你們了解這一切，支持我以及克羅埃西亞。之後我的身分就跟你們一樣，是克羅埃西亞最大的粉絲。」