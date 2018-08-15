亞運》奪金包機團今啟程！郭婞淳：台將一起出發很有力量

雅加達亞運18日開幕，台灣隊包機今早7點起飛。（記者姚介修攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕雅加達亞運18日開幕，台灣隊包機今早7點起飛，有多達17個項目、290名選手一同出發，包含羽球戴資穎、舉重郭婞淳、體操李智凱等人。

今年共有585名選手參賽，為史上最大團，體育署也是自1994年廣島亞運以來，首度採取包機方式運送選手到比賽國家，且印尼當地交通壅塞，為減少選手、教練舟車勞頓，特別承租靠近比賽場地的10間蘇丹公寓，希望提供最佳環境。

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對於搭乘包機，選手們都相當興奮，舉重女將郭婞淳表示，這樣的經驗很特別，台灣的選手一起出發感覺很有力量，她開玩笑地說：「早上3點多大家一起搭車到機場，像是要去畢業旅行一樣，很興奮。」

身為今年亞運奪金重點選手，郭婞淳坦言，難免有壓力，但自己會盡力，希望大家能持續關注台灣選手，為大家加油。

郭婞淳希望大家能持續關注台灣選手，為大家加油。（記者姚介修攝）

郭婞淳坦言，難免有壓力，但自己會盡力。（記者姚介修攝）

郭婞淳說，台灣的選手一起出發感覺很有力量。（記者姚介修攝）

選手們都相當興奮，希望爭取佳績。（記者姚介修攝）

台灣隊有多達17個項目、290名選手一同出發。（記者姚介修攝）

選手興奮拍照留念。（記者姚介修攝）