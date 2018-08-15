U15世界盃》李灝宇中繼飆3K還開轟 台灣隊擊敗德國晉級

台灣擊敗德國。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊U15世界盃預賽最後一場賽事迎戰全敗的德國隊，雖然兩隊實力有段落差，不過台灣隊贏得並不輕鬆，打線發揮並不順暢，最後半局更是險些翻船，所幸林昱珉登板救援穩住陣腳，最後用再見牽制抓到最後一個出局數，終場就以6：3險勝德國，以4勝1負的成績晉級複賽。

台灣隊確定晉級複賽，雖然A組晉級三隊態勢明朗，不過因同組美國與巴拿馬之戰尚未對戰，因此還未能確認分組排名，而另一組則是由戰績獨走的古巴率先晉級，日本分組第二，而最後一張門票是由多明尼加與荷蘭隊來爭奪。

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台灣隊前兩局僅先靠著先發投手吳秉恩深遠二壘安打攻下1分，第三局才再靠著李灝宇石破天驚的兩分砲將比分稍微拉開，第六局林旺熙、李東森接連安打，先靠著李展毅滾地球造成德國守備失誤在下一分，毛英傑再大棒一揮擊出越過中外野頭頂深遠安打清光壘上隊友將比分擴大為6：1。

雖然最後七局上伍佑誠登板先被安打加上2次保送讓德國隊形成滿壘，緊急救援的林昱珉一上場又再投出保送奉送德國隊一分，不過林昱珉及時回穩，用滾地球跟三振先抓到2個出局數，最後再用再見牽制瓦解德國隊最後反撲希望，終場台灣隊就以6：3勝德國。

李灝宇此戰中繼2局沒有被擊出任何安打還飆出3K，打擊上更是在第三局時扛出左外野兩分砲追加保險分，這也是台灣隊在本屆賽事首轟，他賽後說：「那支全壘打有點運氣好，接下來比賽不管是投球或是打擊守備，就是盡力去表現幫助球隊贏球。」

楊冠毅總教練賽後表示，李灝宇是全隊目前表現最穩定的選手，情緒只要穩定會是球隊主要戰力，預賽結果可接受，但內容自評只有60分，選手實力不只如此，求勝心必須要再更積極，特別是團隊的觀念要再加強，明天輪空日會先安排練習加強基本觀念與戰術執行來面對複賽強度更高的張力，再看大會安排行程，讓選手們放鬆休息一下。