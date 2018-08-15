MLB 》回歸日近了？洋基捕手桑契斯復原狀況良好

桑契斯目前仍待在傷兵名單中。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）先前因腹股溝傷勢進入傷兵名單，目前復原進度良好。「他今天在打擊練習籠裡進行了所有的接捕訓練。有可能下週開始打復健賽，現在所有的跡象都是好的」，總教練布恩（Aaron Voone）說。

自從進入傷兵名單後，桑契斯還沒有進行全速的衝刺或跑動，但是他指出這是自從他受傷以來第一次他沒有感到任何痛楚。

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「我感覺好多了。我和訓練員一直在做的工作很有效」，桑契斯說，「我認為真正的考驗將是比賽時打出滾地球要讓自己上壘的時候，我認為那將是真正的考驗。」

布恩：「我們會確保他通過每一個關卡，我們可以很多不同的方式來測試，確保他是完全健康。可能會更長的復健期，確保他能接得好、以及全力的跑壘。我很期待他歸隊。」

而38歲老將左投沙巴西亞（CC Sabathia）受傷的膝蓋在日前接受了注射，沙巴西亞在賽季早期時候就有膝蓋問題困擾著他，先前在全明星週末就有接受過注射。

「我感覺很好。腫脹已經消了」，沙巴西亞說。「我可能只會跳過一次先發。我告訴布恩，我只是想聽從我的身體的意見，而不是把我的膝蓋逼得太緊。」