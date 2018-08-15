MLB 》回歸日近了？洋基捕手桑契斯復原狀況良好

2018/08/15 09:12

桑契斯目前仍待在傷兵名單中。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）先前因腹股溝傷勢進入傷兵名單，目前復原進度良好。「他今天在打擊練習籠裡進行了所有的接捕訓練。有可能下週開始打復健賽，現在所有的跡象都是好的」，總教練布恩（Aaron Voone）說。

自從進入傷兵名單後，桑契斯還沒有進行全速的衝刺或跑動，但是他指出這是自從他受傷以來第一次他沒有感到任何痛楚。

我感覺好多了。我和訓練員一直在做的工作很有效」，桑契斯說我認為真正的考驗將是比賽時打出滾地球要讓自己上壘的時候，我認為那將是真正的考驗。

布恩：我們會確保他通過每一個關卡，我們可以很多不同的方式來測試，確保他是完全健康。可能會更長的復健期，確保他能接得好、以及全力的跑壘。我很期待他歸隊。

38歲老將左投沙巴西亞（CC Sabathia）受傷的膝蓋在日前接受了注射，沙巴西亞在賽季早期時候就有膝蓋問題困擾著他，先前在全明星週末就有接受過注射。

我感覺很好。腫脹已經消了沙巴西亞說。我可能只會跳過一次先發。我告訴布恩，我只是想聽從我的身體的意見，而不是把我的膝蓋逼得太緊。

相關關鍵字： MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.