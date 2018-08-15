MLB》不滿主審亂判 小熊工具人嗆要「電子好球帶」（影音）

（影音來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊工具人索布里斯特（Ben Zobrist）今天在對上釀酒人的比賽中，6局下不滿主審好球帶當場抗議，第9局時又向主審理論，遭到驅逐出場，這是37歲的索布里斯特大聯盟生涯首度被趕出去，小熊終場以0：7輸球。賽後他表示，應該要有「電子好球帶」。

這場比賽6局下，小熊攻占二壘，索布里斯特在2好3壞的滿球數下，一顆偏外角的變化球沒打，他以為是壞球獲保送，把球棒一扔要跑向一壘，但主審Phil Cuzzi卻判好球，讓他遭到三振。

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索布里斯特當下氣得與主審理論好球帶，小熊總教練梅登（Joe Maddon）為了袒護子弟兵，向主審抗議，遭到驅逐出場；第9局時，索布里斯特又和主審抱怨好球帶，就被趕出場。

「這就是我們為何會想要電子好球帶。」索布里斯特表示，自己很少向主審抗議，「如果是很接近的球，我就走回休息室，但這球我很清楚，我知道它沒通過本壘板，我不需要看影片檢視。」

釀酒人先發投手查辛（Jhoulys Chacin）當時在第6局下投出80.6英哩的滑球，讓索布里斯特站著不動被三振，根據ESPN指出，這球被判好球的機率有44.7％；第7局小熊打者史瓦伯（Kyle Schwarber）也被類似同一個位置吞K，ESPN指出，這球判好球的機率僅18.4％。

小熊工具人索布里斯特不滿主審好球帶。（今日美國）

小熊工具人索布里斯特不滿主審好球帶。（法新社）