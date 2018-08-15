MLB》又是首局首打席全壘打 勇士大物連5場開轟創紀錄（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士20歲大物外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今天對馬林魚之戰，再度上演首局首打席全壘打，本季第18轟出爐，他成為大聯盟史上最年輕連5場開轟的選手。此外，阿庫尼亞此戰單場雙響砲、3安4打點，幫助勇士以10：6逆轉贏球。

阿庫尼亞首局鎖定馬林魚先發理查斯（Trevor Richards）投出的第一顆球，一棒扛出左外野大牆，過去8戰就敲了7轟。阿庫尼亞連續3場比賽出現首局首打席全壘打，是自1996年來最長的紀錄。

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這場比賽之前，阿庫尼亞和2004年卡布雷拉（Miguel Cabrera）都是唯二年齡在21歲或21歲以下中，連4場敲轟的選手。因此阿庫尼亞今天這一轟，讓他僅以20歲又239天之姿，締造大聯盟史上最年輕連5場開轟的球員。

勇士一度處於5：6落後，6局下先靠佛里曼（Freddie Freeman）開轟追平，接著7局下史萬森（Dansby Swanson）敲超前安，阿庫尼亞再敲三分砲，幫助勇士逆轉勝。（更新時間：1035）

勇士20歲大物外野手阿庫尼亞首局首打席全壘打。（美聯社）

勇士20歲大物外野手阿庫尼亞首局首打席全壘打。（美聯社）