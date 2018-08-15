MLB》馬林魚總教練翻舊帳 不信任陳偉殷原因意外曝光？

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷本季一度爆出與馬林魚馬丁利（Don Mattingly）之間的信賴感危機，不過，今天他在臉書分享了一件趣事，休息室笑聲不斷，顯然拉進與教練的關係，陳偉殷還因此被網友虧了一番。

今年6月初陳偉殷對紅雀主投4.1局僅失2分，卻在第5局遇到危機就被換下場，當時馬林魚還以6：2領先，陳偉殷不被教練信任，讓他都感到相當無奈；其實陳偉殷今年先發不只一次提前被換下場，而總教練的調度讓眾人都得一頭霧水，球評曾文誠當時受訪時分析，馬丁利對陳偉殷的不信任感已一覽無遺，他建議陳偉殷得好好跟他溝通。

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不過，他在今天臉書上分享了與教練的聊天內容，讓整間防護室的人都大笑不已，馬丁利先是主動提到，自己想到一件有趣的事，「當總教練以來好像沒有在Double Header（雙重賽）輸過兩場的比賽，所以查了一下，就在2013年道奇跟金鶯那一次就輸過。第二場剛好是你投，而且那一天剛好是我的生日！」

網友還開玩笑的說，這可能當初教練不信任陳偉殷「的原因，「原來很久以前就得罪方丈啦」、「教練愛記仇啦！」，也有人覺得兩人的互動變得更好，還可以開玩笑是件好事，「看來教練已經充分信任你了，加油」、「感覺現在關係很好阿」。

馬丁利於2015年結束和道奇的合作關係被馬林魚網羅，雙方簽下4年合約，今年是馬丁利帶隊的第3年，馬林魚近期收下4連敗、目前戰績48勝74敗，在國聯東區敬陪末座。

陳偉殷臉書發文。（取自陳偉殷臉書）