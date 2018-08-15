排球》日聯盟開放亞洲外援 冠軍球隊首選陳建禎

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣隊長」陳建禎今天出席加盟記者會，他成為日聯盟冠軍球隊松下黑豹亞洲外援，他與球團部長南部正司簽約，套上19號球衣，陳建禎直呼，非常感動，一度說不出話來。

從三級球隊晉身到一級冠軍球隊，陳建禎有如圓夢一般，正式穿上球衣，即將成為松下黑豹新成員，他非常期待一級球隊的訓練與比賽，也很感謝家人、朋友與隊友今天一起參與記者會，見證感動的瞬間。

請繼續往下閱讀...

加盟冠軍球隊前，陳建禎透露，其實想過很多，也跟家人、朋友與國中教練討論，也曾經猶豫，一級球隊競爭、上場時間都是未知數，但他表示，還是想挑戰最高殿堂，不想做出會讓自己後悔的決定。

V聯盟下季開放雙外援，可增加一名外籍與一名亞洲外援，松下黑豹球團部長南部正司表示，跟球隊教練討論過後，希望提升兩翼攻擊力，球隊也在明星賽時觀察過陳選手，希望借重他的攻擊穩定性，帶給球隊穩定的力量。

「台灣隊長」陳建禎將在下一季確定加盟松下黑豹，15日舉行簽約記者會，黑豹球團部長南部正司替陳建禎穿上隊服，完成簽約儀式。（記者黃耀徵攝）

「台灣隊長」陳建禎將在下一季確定加盟松下黑豹，15日舉行簽約記者會，黑豹球團部長南部正司替陳建禎穿上隊服，完成簽約儀式。（記者黃耀徵攝）

「台灣隊長」陳建禎將在下一季確定加盟松下黑豹，15日舉行簽約記者會，黑豹球團部長南部正司替陳建禎穿上隊服，完成簽約儀式。（記者黃耀徵攝）

「台灣隊長」陳建禎將在下一季確定加盟松下黑豹，15日舉行簽約記者會，黑豹球團部長南部正司替陳建禎穿上隊服，完成簽約儀式。（記者黃耀徵攝）