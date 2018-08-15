MLB 》戰績前四、票房卻倒數 運動家球員拜託球迷進場

2018/08/15 12:26

攻守全能的查普曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一直以來入場人數都在聯盟後段班的運動家隊，今天竟然要靠著陣中新星球員上鏡頭賣票？今年破繭而出、攻守兼備的三壘手查普曼（Matt Chapman）就在昨天賽後受訪時表示，他很希望球迷們多多進場看球。

查普曼：「我只想利用這段時間鼓勵奧克蘭的人來看球。我們真的很感激能得到所有粉絲的支持今晚我們跟水手隊戰到了最後一刻，我只是希望我們有更多人在這。我們比賽很好看。如果有更多粉絲出來支持我們會很棒的。」

查普曼：「我只是說出了我的感受。我只是想得到支持，我也知道我的隊友也會這樣做。我們想在粉絲面前演出。我們有非常忠實的粉絲。我們非常喜歡我們得到的所有支持。這裡也有過氣氛非常棒的比賽，我只是鼓勵粉絲們出來，這在賽季末期能幫助我們。

查普曼是今年美聯三壘手金手套呼聲最高的球員，而他在打擊區還有OPS 0.873的好成績，在全聯盟三壘手中排名第五。

「球員喜歡在大群眾面前比賽。」運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）說。「我不怪他。他只是想鼓勵粉絲群進場支持我們。主場的比賽能激勵我們，我們粉絲的加油聲和棒球界的任何人都一樣響亮。我認為這就是他要說的。」

運動家隊今年共71勝48敗，勝率在全大聯盟高居第四位，在分區中也僅落後去年冠軍的太空人隊兩場勝差。不過身處小市場地區的他們，加上老舊球場和鄰近地區還有舊金山巨人的影響，他們的入場人數一直都不是很出色。今年運動家隊場均僅18000人進場，在大聯盟僅贏過光芒隊和馬林魚隊，對比他們目前的戰績實在是很大的反差。

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