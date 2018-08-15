MLB 》戰績前四、票房卻倒數 運動家球員拜託球迷進場

攻守全能的查普曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一直以來入場人數都在聯盟後段班的運動家隊，今天竟然要靠著陣中新星球員上鏡頭賣票？今年破繭而出、攻守兼備的三壘手查普曼（Matt Chapman）就在昨天賽後受訪時表示，他很希望球迷們多多進場看球。

查普曼：「我只想利用這段時間鼓勵奧克蘭的人來看球。我們真的很感激能得到所有粉絲的支持。今晚我們跟水手隊戰到了最後一刻，我只是希望我們有更多人在這。我們比賽很好看。如果有更多粉絲出來支持我們會很棒的。」

請繼續往下閱讀...

查普曼：「我只是說出了我的感受。我只是想得到支持，我也知道我的隊友也會這樣做。我們想在粉絲面前演出。我們有非常忠實的粉絲。我們非常喜歡我們得到的所有支持。這裡也有過氣氛非常棒的比賽，我只是鼓勵粉絲們出來，這在賽季末期能幫助我們。」

查普曼是今年美聯三壘手金手套呼聲最高的球員，而他在打擊區還有OPS 0.873的好成績，在全聯盟三壘手中排名第五。

「球員喜歡在大群眾面前比賽。」運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）說。「我不怪他。他只是想鼓勵粉絲群進場支持我們。主場的比賽能激勵我們，我們粉絲的加油聲和棒球界的任何人都一樣響亮。我認為這就是他要說的。」

運動家隊今年共71勝48敗，勝率在全大聯盟高居第四位，在分區中也僅落後去年冠軍的太空人隊兩場勝差。不過身處小市場地區的他們，加上老舊球場和鄰近地區還有舊金山巨人的影響，他們的入場人數一直都不是很出色。今年運動家隊場均僅18000人進場，在大聯盟僅贏過光芒隊和馬林魚隊，對比他們目前的戰績實在是很大的反差。