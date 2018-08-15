亞運》今搭包機前往印尼 戴資穎低調出征

雅加達亞運18日開幕，台灣隊包機今早7點起飛。圖右為世界球后戴資穎。（記者姚介修攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕雅加達亞運將在18日開幕，台灣代表團選手今日上午7點搭乘包機出發，一行人凌晨在桃機大廳吸引不少民眾關注及打氣。羽球代表隊今也搭乘專機，世界球后戴資穎低調未受訪，一哥周天成則表示，第一次搭乘包機，感覺很新鮮。

今年被視為我國亞運奪牌重點項目的羽球，今全隊搭乘包機出發，包含戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋、李哲輝等人；小戴因為鼻子過敏，凌晨現身機場時戴著口罩，低調未接受訪問，但心情看起來不錯，也與其他成員有說有笑。

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由於專機在7點起飛，選手們都在凌晨4點左右抵達機場，周天成透露自己3點起床準備，心情很期待，他說：「之前參加過很多大型國際賽，但第一次搭到包機，大家一起出發，很有凝聚力。」

談起調整狀況，小天說，自己會在比賽前準備到最好，加上今年已經去過印尼比賽，基本上對於當地環境都很了解，羽球隊的其他成員也是，相信大家都能調整最佳狀態。

雅加達亞運18日開幕，台灣隊包機今早7點起飛。（記者姚介修攝）

戴資穎（中）開心和其他成員聊天。（記者粘藐云攝）

王子維。（記者粘藐云攝）

周天成。（記者粘藐云攝）