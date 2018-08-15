亞運棒球》南韓主戰捕手梁義智 攻擊數據超鬼神

2018/08/15 12:05

南韓隊梁義智。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕和台灣隊一樣，亞運棒球南韓只帶兩名捕手，由31歲梁義智主蹲，李宰元替補，本季梁義智打擊率高達3成69暫居韓職第二，外帶20轟和66分打點，盜壘阻殺率0.350，蹲捕功力出眾，是近年來韓職斗山熊和國家隊倚重的捕手指揮塔。

當年韓職選秀斗山熊直到第8輪才指名選進梁義智，但英雄不怕出身低，2010年他勇奪新人王，進職棒前幾年守備和阻殺率不佳，一直為人所詬病，2012年前日職名捕伊東勤進駐斗山教練團，給梁義智蹲捕和傳球很大幫助，逐漸從攻擊型捕手，蛻變成攻守俱佳的全能捕手，2014至16年他奪韓職捕手金手套獎。

上一屆仁川亞運梁義智原本有機會進入國家隊，可惜因傷無法征戰，隔年世界12強賽南韓奪冠和去年經典賽，梁義智都是陣中主戰捕手，2016年韓職總冠軍戰他拿下MVP，證明自己是大賽型選手，今年亞運梁義智將是南韓陣中不可或缺的戰力。

★亞運南韓捕手今年例行賽成績

球員

守位

出賽

打擊率

打數

打數

全壘打

打點

盜壘

梁義智

捕手

107

0.369

355

131

20

66

6

李宰元

捕手

99

0.330

303

100

14

42

0
相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 棒球

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