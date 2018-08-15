排球》隊友全員到齊觀禮簽約 陳建禎希望更多台將旅日

陳建禎下一季確定加盟日本V聯盟冠軍松下黑豹隊，簽約記者會儀式完成後和台灣隊隊友、家人一同合影留念。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣隊長」陳建禎今天正式加盟日本V聯盟一級球隊、上季冠軍松下黑豹，記者會現場也來了不少貴賓，除了陳建禎家人、朋友，目前正在參加亞洲盃的隊友也全員到齊觀禮，陳建禎希望，大家可以受氣氛感染，未來也能挑戰日本職業聯盟。

陳建禎是台灣首位旅日男排選手，從三級球隊晉升到一級，他又創下新紀錄，今天他在亞洲盃選手村飯店舉辦簽約記者會，隊友、教練、職員都到場見證這歷史性一刻，陳建禎表示，希望藉此也帶給隊友們動力，未來有更多台灣球員前進日本職業球隊。

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台灣隊許美中更是全程拿手機幫陳建禎紀錄，電眼雙胞胎兄弟劉鴻敏、劉鴻杰也在現場，先前曾透露，想尋陳建禎的路，希望獲得日本球隊賞識。

陳建禎與其團隊今天沒有透露新合約金額，團隊人員劉彥伯表示，其實雙方目前是口頭合約，正式紙本合約要等到亞運過後，會再正式與球團行政人員進一步接洽。

預計等亞運結束，陳建禎9月中將赴大阪與球隊會合，他表示，球隊預計到德國移訓，可能屆時也會隨隊前往。

「台灣隊長」陳建禎（右3）下一季確定加盟日本V聯盟冠軍松下黑豹隊，15日舉行簽約記者會，黑豹球團部長南部正司（右2）替陳建禎穿上隊服並完成簽約儀式後，和家人一同合影留念。（記者黃耀徵攝）

「台灣隊長」陳建禎下一季將加盟日本V聯盟冠軍松下黑豹隊。（記者黃耀徵攝）