NBA 》謝謝你雷霆！安東尼登報表達感激之情

前雷霆球員安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已經確定要到休士頓打球的安東尼（Carmelo Anthony）於日前在奧克拉荷馬州當地媒體刊登一封寫給雷霆球迷朋友的信。來表達對這裡的感激。

安東尼：「謝謝你，雷霆隊。 我知道這只是一個賽季，不過從我到來的奧克拉荷馬州那天起，就收到了來自於球隊、來自管理層，當然，還有這座神奇城市裡那群不可思議的球迷的愛。整個賽季以來，一場又一場比賽，你們一直在為我加油，跟支撐整隻球隊，我將不會忘記且會永遠珍惜。這份真誠的支持一直是我整個賽季的動力。」

請繼續往下閱讀...

「不過在生活中，事情並不是能如你所想要的那般稱心如意。我只想為這座城市帶來冠軍金盃。很抱歉，當我在這裡的時候，這並沒有發生。」

安東尼來到雷霆組成三巨頭，無奈沒有拿下冠軍。（資料照，美聯社）

「感謝Russ（Russell Westbrook）、PG（Paul George）、總管普萊斯蒂（Sam Presti）、教練唐納文（Billy Donovan）、我的訓練員們，以及所有在Chesapeake Energy球館（雷霆主場）和裡努力工作的全體員工。我非常感激你們所有人。」

「最後，謝謝Clayton Bennett先生（雷霆老闆）對我的信任。這一篇章也許已經節結束，但我的故事會繼續下去。」、「永遠愛妳們。」