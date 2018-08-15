亞運》電競項目選手帥氣定裝照公布 團體戰24日啟程

傳說對決台灣代表隊定裝照。（圖片取自中華民國電子競技運動協會臉書）

〔體育中心／綜合報導〕今年亞運雖然電競賽事被列為示範項目，不過台灣還是派出一線的選手出來參賽，今天《CTESA 中華民國電子競技運動協會》公布選手的帥氣定裝照。參加團體項目的選手將會在24日出發，個人項目的選手則是要到28日才會出發前往印尼。

台灣在這屆亞運電競總共有三個項目參賽，分別是《傳說對決》、《英雄聯盟》以及《星海爭霸II》，選手參賽名單如下：

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《英雄聯盟》項目台灣代表隊選手名單：總教練 陳如治（FW Warhorse）、戰術教練陳冠廷（FW REFRA1N）、「上路」謝宇庭（G-Rex PK）、「打野」王佑軍（G-Rex baybay）、「中路」黃熠棠（FW Maple）、「下路」盧禹宏（FW Betty）、「輔助」胡碩傑（FW SwordArT）、候補選手陳冠廷（FW Morning）。

英雄聯盟台灣代表隊定裝照。（圖片取自中華民國電子競技運動協會臉書）

《傳說對決》項目台灣代表隊選手名單：總教練邱柏諺（S.T PoChu）、「凱薩路」鄭銘仁（S.T Lover）、「打野」鄭宇翔（MS Soar）、「中路」黃建維（MS Wei）、「魔龍輸出」林俊廷（S.T Ting）、「魔龍輔助」顏浩哲（ahq Fanta）、第六人（替補）陳柏成（MAD OM）。

星海爭霸II台灣代表隊定裝照。（圖片取自中華民國電子競技運動協會臉書）

《星海爭霸II》項目台灣代表隊選手名單：「神族」（遊戲中角色種族）選手黃昱翔（AfreecaTV Nice）。

《傳說對決》將在8 月 26 日開打，《英雄聯盟》則是8 月 27至29日連戰三天，《星海爭霸II》則是在8 月 30 日進行比賽。