亞運》台灣團出征 政院：給選手最大支持

民進黨發言人何孟樺進行民進黨中常會後轉述。（記者蘇芳禾攝）

〔記者蘇芳禾／台北報導〕雅加達亞運將在18日開幕，台灣代表團選手組成「史上最大團」出征雅加達亞運，今日上午7點搭乘包機出發，民進黨今天召開中常會，民進黨發言人何孟樺轉述，行政院秘書長卓榮泰於會中報告，對選手相關食宿照顧很完整，這次政府給予最大支持，希望他們亞運有好成績。

民進黨今天召開中常會，由於黨主席蔡英文出訪，由民進黨團總召柯建銘擔任代理主席，會中邀請政大社會系教授鄭力軒以「日本經濟體系邏輯與轉型」為題進行專案報告，鄭力軒於報告中分析戰後日本經濟體系特徵、政府所扮演的角色以及日本經濟體系的優點與弊病，從中探究台灣的機會與挑戰。

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何孟樺轉述，代理主席柯建銘聽取專案報告後表示，透過報告可以對日本經濟結構的轉變，有清楚的輪廓，也對於台灣目前正在推動的經濟轉型，有參考的指標與方向。

柯建銘表示，日本與台灣的經濟發展有著高度的相關性，1990年代以前，雁行理論的經濟發展模式，讓台灣的經濟成長得以承接日本的產業結構，但在1990年代之後，日本陷入長期的景氣停滯，台灣的經濟結構也因為與中國的互動增加，產生不一樣的變化，也因此造成台灣經濟結構轉型的困局。

柯建銘說，民進黨政府自2016年上任之後，積極展開台灣經濟結構的調整。除了提出「五加二」等創新產業的發展方向之外，更在制度上積極改革。例如積極修正公司法、財團法人法和社團法人法等相關法令，並且在鼓勵創新產業發展等層面上，進行法令的鬆綁和資金的協助。希望藉由新的規範制度設計，讓台灣的產業更有活力與創意。

據轉述，卓榮泰也在報告時指出，行政院長賴清德13日邀請工商協進會參訪林口發電廠，瞭解國內建設、電力供應狀況。此外，亞運這次在雅加達舉行，政府會給與選手最大支持。