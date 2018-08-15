足球》驚！梅西退出國家隊？下半年不披國家隊戰袍

梅西。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕31歲球星梅西（Lionel Messi）今年領軍阿根廷捲土重來，再度挑戰生涯首座大力金盃，沒想到16強賽就以3：4遭法國淘汰，奪冠美夢宣告破碎，而外界都在關注是這是否將成梅西國家隊的告別戰，而根據阿根廷媒體報導，梅西雖然沒有正式宣布退出國家隊，但在接下來的國際賽，梅西將不會再代表國家隊出賽。

阿根廷《TNT體育》日前撰文指出，經歷世界盃的失意和媒體及球迷的龐大壓力，梅西決定在今年內將不再披國家隊戰袍上陣，而何時歸隊或是否再回到國家隊，也仍是未知數，梅西和他的團隊都認為休息一下是目前最好的選擇。報導也指稱，梅西原本決定就此告別國家隊，不過在阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia）極力挽留下，梅西才選擇暫別國家隊而非立即退出。

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5度抱回金球獎的梅西，自2005年起披上國家隊戰袍，共出賽124場、踢進64球，立下不少汗馬功勞。不過自2014年世界盃起，包含隔年智利美洲盃及2016年百年美洲盃，梅西3度率隊殺進決賽，都飲恨收場，萬念俱灰下，他在2016年曾宣布退出國家隊，但在全國人民的挽留及各方勸說下，又再度回歸。

上一屆拿下亞軍的阿根廷，今年在世界盃表現不佳，16強戰不敵法國，早早打包回家，主帥桑保利（Jorge Sampaoli）球賽結束後就遭開除，而月初阿根廷足協也決定由由青年隊總教練斯卡羅尼 （Lionel Scaloni）接掌國家隊兵符，擔任代理總教練。

而斯卡羅尼面談後在跟梅西面談後，也同意今年將不會徵召他出賽，這也表示9月份和瓜地馬拉和哥倫比亞的熱身賽，都無法看到梅西的身影，而阿根廷足協現在最重要的任務，就是得好好為國家隊未來作出適當的規劃，才能說服梅西再度重返國家隊。

本屆世足賽阿根廷提前打包，梅西賽後感到相當沮喪。（資料照，美聯社）