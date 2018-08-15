中職Live》國慶煙火炸裂！ 統一1：5落後桃猿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 0 0 1 1 3 0 桃猿 0 1 1 3 5 7 0

第五局

高國慶擊出左外野方向全壘打，為統一破蛋。唐帥選到保送上壘，羅國龍擊出中外野飛球出局，一出局。陳重羽擊出投手前強襲球遭攔下形成雙殺。

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第四局

吳桀睿三壘強襲飛球被接殺，郭阜林中外野飛球遭王柏融接殺出局。鄧志偉擊出右外野超深遠飛球，藍寅倫在警戒區驚險接殺。

林泓育內野安打上壘，朱育賢擊出一支紮實安打，一、二壘有人，梁家榮點成界外飛球，遭陳重羽積極撲接出局。劉時豪右外野方向安打，林泓育跑回本壘遭唐肇廷外野助殺出局，Lamigo決定啟用電視輔助判決，最終維持原判，兩出局。馬丁尼茲對藍寅倫投出保送形成滿壘，郭永維擊出投手方向穿越安打，帶有兩分打點，桃猿4：0領先。王柏融再擊出安打建功，桃猿5：0領先。馬丁尼茲最後三振掉陳俊秀結束這漫長的一局。

第三局

陳重羽遭三振出局，莊駿凱右外野飛球出局，陳傑憲Check Swing擊出內野滾地球出局。

三局下半現場雨勢漸大，觀眾也撐起了雨傘。首棒打者梁家榮擊出一壘安打上壘，隨後劉時豪擊出游擊滾地球出局，但梁家榮上二壘。藍寅倫遭三振出局，馬丁尼茲對郭永維送出保送，王柏融追加一支中外野方向安打，帶有1分打點，同時這也是他生涯第300分打點，幫助桃猿以3：0領先獅隊。隨後尼克斯又對陳俊秀投出觸身球形成滿壘。

第二局

首棒鄧志偉出棒過半遭三振，高國慶擊出左外野安打上壘，唐肇廷擊出三壘方向飛球出局，羅國龍擊出中外野飛球出局。

Lamigo先發尼克斯。（記者羅沛德攝）

陳俊秀擊出游擊滾地出局，郭嚴文擊出右外野全壘打，幫助桃猿先馳得點。林泓育站著遭馬丁尼茲變化球三振，朱育賢遭三振，三出局。

郭嚴文全壘打。（記者羅沛德攝）

第一局

首棒陳傑憲就敲出穿越佈陣的安打上壘，吳桀睿纏鬥數球後擊出內野高飛球出局，郭阜林打擊時陳傑憲想趁尼克斯暴投上二壘，但遭到劉時豪阻殺出局，兩出局。郭阜林擊出一壘小飛球被接殺，這局雖然有安打，但還是形成變相的三上三下。

首棒藍寅倫中外野飛球出局，郭永維出棒過半遭三振，王柏融三壘界外飛球出局，三上三下。

統一先發馬丁尼茲。（記者羅沛德攝）

先發打序