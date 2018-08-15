高球》2018台豐ADT公開賽明開打 149位好手競逐冠軍

台豐ADT公開賽週四開賽，大會會長林伯實（中）與歷冠軍選手合影。（記者趙新天攝）



〔記者趙新天／綜合報導〕中部地區年度職業高爾夫重要賽事，2018台豐ADT公開賽將於週四起在彰化台豐球場開賽，大會會長林伯實期待各國選手接受球場的考驗，爭取佳績。

總獎金16萬美元（約台幣480萬元）的台豐ADT公開賽，是台巡賽與亞洲發展巡迴賽（ADT）合辦的賽事，今年共有來自20個國家150位選手競逐冠軍。

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這是台豐球場第10次舉男子公開賽，也是連續第5年加入ADT巡迴賽，大會會長林伯實表示，這場比賽是ADT今年獎金最高的1場，明年將加碼到20萬美元，最終將以加入亞巡賽為階段目標，並結合預計明年6月落成的「玉嘉會館」，台豐球場以全新面貌面對未來的賽事。

2018台豐ADT公開賽即將開賽，台豐球場董事長林伯實期待各國好手能充份體驗球場的特色，爭取佳績。（記者趙新天攝）

林伯實強調，這場比賽是台灣選手很好的舞台，期待大家把握住這次機會。他也指出，台豐球場的設計，希望選手球袋中的14支球桿都能派上用場，至少用到12支，各種球位狀況考驗大家的球技。

今年賽事吸引ADT巡迴賽好手前來爭取更好的獎金排名，包括衛冕者泰國的帕那空，以及目前年度排名第3的日本選手長谷川翔平，另外還有6位前10名的選手來台，與台灣好手競逐冠軍。比賽將從週四起進行4個回合。