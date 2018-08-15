亞運棒球》詹子賢扛主砲 有「中職活化石」加持

亞運棒球隊4位國手申皓瑋（左起）、詹子賢、林承飛、王玉譜盛裝出席天梭表官方計時活動。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕在統一獅主砲蘇智傑因傷退出亞運後，中信兄弟強打詹子賢責任加重，將與隊長林加祐、遞補入列的姜建銘組成中心打線，而詹子賢也有前國家隊四棒彭政閔「加持」。

詹子賢與申皓瑋、林承飛、王玉譜4名台灣隊國手，今天盛裝出席亞運官方計時活動，宣告亞運倒數。台灣棒球隊首戰將於26日強碰韓國，儘管台灣隊以業餘和中職為主，無旅外球星助陣，詹子賢霸氣地說：「拚看看誰比較厲害啊，我們也是大拇指的！」

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首度投入成棒國際賽就扛主砲，詹子賢認為這不是壓力，能被選進國家隊就是肯定，隊上好手眾多，大家會一起承擔，且要先把自己本分做好，「最近身體比較疲累，也會找時間休息、治療。」

亞運棒球隊4位國手申皓瑋（左起）、詹子賢、林承飛、王玉譜盛裝出席天梭表官方計時活動。（記者郭羿婕攝）

台灣隊逐漸由年輕世代接班，詹子賢也獲母隊中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔主動提點，「大哥有講啊！他說打國際賽臨場反應要快，打了就知道，因為滿好玩的，還講一些生活上好笑的事，技術方面就沒多說。」

詹子賢和彭政閔感情甚篤，還開玩笑稱恰恰是「中職活化石」；但對於接棒前輩的國家隊主砲，他自認還差得遠，「不會想到這個，對我來說，這比較沒辦法控制，就是先做好自己本分。」

亞運棒球隊4位國手申皓瑋（左起）、詹子賢、林承飛、王玉譜盛裝出席天梭表官方計時活動。（記者郭羿婕攝）

