亞洲盃男排賽》遭日本絕地大逆轉 台灣隊第四名作收

台灣隊先盛後衰遭日本隊逆轉，本屆最終以殿軍坐收。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第六屆亞洲盃男子排球賽今天在台北市大天母校區體育館進行最後一日賽程，台灣隊今天在季軍戰，面對日本，兩隊纏鬥五局，台灣隊先盛後衰，25：21、25：20、30：32、27：29、15：17落敗，日本隊以一記再見愛司球，帶走第三名，台灣隊則追平隊史最佳第四名，三度名列殿軍。

第一局台灣隊由陳建禎、黃建逢展開強攻，助隊從18平手後，立下分水嶺，率先以25：21拿下首局。

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次局雙方依舊拉鋸，電眼雙胞胎兄弟回穩，劉鴻敏攻擊及時趕上，輪到林宜暉發球，台灣隊找到比賽節奏，以25：20，取得聽牌。

第三局台灣隊因失誤略增，陷入14：16小幅落後，雖然一度19：24落後，台灣隊苦追，以25：24反到超前，出現賽末點機會，但被日本逼到丟士，可惜台灣再度錯失關門時刻，最後失誤，讓日本延長戰線至第四局。

第四局戲碼與前一局雷同，台灣隊化解局點機會，但總是缺一口氣，無法連續得分，讓日本隊逼到決勝局。

決勝局台灣隊緊咬比數，躲過對方賽末點，但無法把氣勢攬到自己身上，最後讓日本隊擊出一記愛司球，台灣最終遭到大逆轉。

陳建禎發球。（記者黃耀徵攝）

滿場球迷到場幫台灣隊加油。（記者黃耀徵攝）

亞洲盃男排季軍戰，終場日本隊以3：2逆轉拿下季軍。（記者黃耀徵攝）

亞洲盃男排季軍戰，終場台灣隊糟日本以3：2逆轉。（記者黃耀徵攝）